Crise energética

Portugal diz-se pronto para reexportar gás para a Europa em poucos meses

Redação Através do Porto de Sines, o gás proveniente de várias origens pode ser reexportado em “barcos mais pequenos” para os portos do centro e norte da Europa, explica o Governo português.

A Europa precisa de encontrar uma solução rápida para a crise do gás e Portugal acaba de reforçar a sua estratégia para atenuar o problema, enquanto o gasoduto pan-europeu não é construído. O Governo português acredita que a “muito curto prazo, no espaço de poucos meses” o país está pronto para reexportar gás natural desde o Porto de Sines para a Europa.



A notícia foi avançada pelo secretário de Estado dos Assuntos Europeus, em declarações ao Jornal Público esta sexta-feira. Tiago Nunes estima que, em poucos meses, será possível por a funcionar a operação de transbordo do gás que chega ao Porto de Sines, em grandes navios e proveniente de várias origens, e reexportá-lo em “barcos mais pequenos” para os portos do centro e do norte da Europa. Em embarcações mais pequenas será mais fácil desbloquear o acesso congestionado dos portos do centro e norte da Europa.

Enquanto o projeto do gasoduto da Península Ibérica para a Europa não é concluído, o Porto de Sines pela sua localização estratégica “poderá ser utilizado como plataforma logística para acelerar a distribuição de Gás Natural Liquefeito (GNL) para a Europa”, já tinha referido o primeiro-ministro português António Costa em agosto.

Portugal e Espanha estão alinhados na construção do gasoduto centrando-se o problema na ligação da Península Ibérica à Europa, com França a colocar obstáculos à passagem pelos Pirenéus. Uma nova rota através de Itália está agora a ser ponderada pela UE.

O chanceler alemão, Olaf Scholtz é um dos maiores defensores desta ligação pan-europeia de abastecimento de gás para a UE, nomeadamente para a Alemanha, defendendo a urgência da sua construção e oferecendo o apoio total do seu país.

