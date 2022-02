O ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva, condenou hoje as "movimentações armadas" que decorrem em Bissau e salientou que não há notícia de qualquer problema entre os portugueses no país.

Golpe de Estado

Portugal condena "movimentações armadas" em Bissau

"Há movimentações armadas em Bissau que se dirigem contra as autoridades legítimas da Guiné-Bissau, o Presidente e o Governo, e Portugal condena qualquer tentativa de, pela violência, impedir o normal funcionamento dos órgãos de soberania da Guiné-Bissau, nos termos da Constituição", disse Santos Silva em declarações à Lusa.



O governante mostrou "grande preocupação com o que se está a passar", mas disse que entre os portugueses na capital guineense não há registo de qualquer problema e acrescentou que o avião que saiu de Bissau esta manhã descolou em segurança e sem qualquer incidente.

Embaixada da Guiné-Bissau pede a portugueses para não saírem à rua O governo da Guiné-Bissau está cercado por militares que tomaram de assalto a sala onde estão o Presidente da República, o primeiro-ministro e outros ministros. Palácio do governo vedado ao público.

"O avião da TAP descolou ao final da manhã em segurança, os portugueses estão calmos e não temos notícia de qualquer nervosismo, não tenho registo de qualquer intranquilidade, para além da intranquilidade que todos sentimos quando há tiros na rua e uma ação armada", disse o ministro.

Portugal, concluiu, mostra "repúdio e condenação destas ações contra autoridades legítimas da Guiné-Bissau, e apela a que cessem de imediato, porque a violência contra o Governo e o Presidente é sempre absolutamente condenável".

Desde a hora do almoço, já tinham sido ouvidos tiros de bazuca e rajadas de metralhadora junto ao palácio do Governo da Guiné-Bissau, onde decorria um Conselho de Ministros, com a presença do Presidente da República, Umaro Sissoco Embaló, e do primeiro-ministro, Nuno Nabiam.

O secretário-geral das Nações Unidas (ONU), António Guterres, também apelou ao "fim imediato" dos "combates violentos" em Bissau e ao "pleno respeito pelas instituições democráticas do país".

Num comunicado distribuído pelo seu porta-voz, Guterres disse estar "profundamente preocupado com a notícia de combates violentos em Bissau", onde está a decorrer um golpe de Estado, com o palácio do Governo e do Presidente da República cercados por homens armados.





