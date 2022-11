A 15 novembro este será o número de habitantes no planeta Terra. Quais são os países mais populosos do mundo?

Mundo 4 min.

Demografia

População mundial atinge os 8 mil milhões de pessoas

AFP A 15 novembro este será o número de habitantes no planeta Terra. Quais são os países mais populosos do mundo?

A população mundial, que atingirá 8 mil milhões em meados de Novembro, continuará a crescer, embora o ritmo de crescimento tenha abrandado, segundo a ONU, o que realça a grande diversidade demográfica entre certas regiões do mundo.

A divisão populacional da ONU estima que a humanidade atingirá oito mil milhões de pessoas em 15 de Novembro, mais do triplo dos 2,5 biliões em 1950. Mas "a mensagem chave" é que "o ritmo de crescimento da população mundial diminuiu drasticamente desde o pico da década de 1960", declarou Rachel Snow, do Fundo de População das Nações Unidas, à AFP.

Este crescimento caiu de 2,1% entre 1962 e 1965 para menos de 1% em 2020 e poderá cair ainda mais para cerca de 0,5% em 2050.

Rumo a 9 mil milhões, depois 10?

Dado o número de pessoas em idade fértil e o aumento da esperança de vida, a população continuará no entanto a crescer, com cerca de 8,5 mil milhões em 2030, 9,7 mil milhões em 2050, antes de "atingir um pico" de 10,4 mil milhões na década de 2080 e estagnar até ao final do século, de acordo com as projeções da ONU. Estes números não reúnem a aprovação unânime.

Um estudo do IHME americano (Institute for Health Metrics and Evaluation) publicado em 2020 prevê um pico muito antes, em 2064, sem atingir 10 mil milhões (9,7 mil milhões), depois um declínio para 8,8 mil milhões em 2100. "Estamos abaixo (da ONU) porque temos um modelo de fertilidade muito diferente", que prevê 1,66 filhos por mulher em 2100, disse o autor principal Stein Emil Vollset à AFP, estimando que o crescimento irá parar "entre 9 e 10 mil milhões".

Diminuição da fertilidade

Em 2021, a taxa média de fertilidade era de 2,3 filhos por mulher, contra cerca de cinco em 1950, segundo a ONU, que prevê 2,1 filhos em 2050. "A maioria da população mundial vive agora num país onde a fertilidade é inferior à taxa de substituição da população" de 2,1, nota Rachel Snow.

Envelhecimento

Um fator chave no crescimento populacional é o aumento da esperança média de vida: 72,8 anos em 2019, mais nove anos do que em 1990. E a ONU prevê 77,2 anos em 2050. Como resultado, combinado com o declínio da fertilidade, espera-se que a proporção de pessoas com mais de 65 anos aumente de 10% em 2022 para 16% em 2050. Este envelhecimento tem um impacto no mercado de trabalho, nos sistemas de pensões e nos cuidados com os idosos. Assim "cada vez mais países nos pedem que os ajudemos a compreender como podem aumentar a sua população", diz Rachel Snow.

Número de portugueses continua a aumentar no Luxemburgo A comunidade portuguesa continua a representar a maior comunidade estrangeira no país.

Diversidade sem precedentes

Os números globais mascaram uma enorme diversidade demográfica. Por exemplo, mais de metade do crescimento populacional até 2050 virá de apenas oito países, de acordo com a ONU: República Democrática do Congo, Egipto, Etiópia, Índia, Nigéria, Paquistão, Filipinas e Tanzânia.

A idade média também ilustra esta diversidade, com 41,7 anos na Europa em comparação com os 17,6 anos na África subsaariana. "No passado, os países eram próximos na idade, bastante jovens; no futuro, os países serão próximos na idade, na sua maioria velhos", mas neste ponto da história, "o mundo está muito dividido", salienta Rachel Snow. Diferenças que podem desempenhar um papel nas relações geopolíticas, observam alguns peritos.

Índia para ultrapassar a China

Numa outra ilustração de tendências em mudança, os dois países mais populosos, China e Índia, irão trocar de lugar no pódio até 2023, de acordo com a ONU. A população da China de 1,42 mil milhões em 2022 começará a diminuir, caindo para 1,3 mil milhões em 2050. E apenas 800 milhões até ao final do século.

Ao contrário, a população da Índia de 1,41 mil milhões em 2022, apesar de cair abaixo da taxa de substituição, continuará a crescer, com 1,66 mil milhões previstos em 2050. Em 2050, a Índia deverá assim ser o país mais populoso à frente da China. No terceiro degrau do pódio, ainda os Estados Unidos, mas em pé de igualdade com a Nigéria, com 375 milhões de habitantes.



O Contacto tem uma nova aplicação móvel de notícias. Descarregue aqui para Android e iOS. Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.