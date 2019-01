Pontos essenciais do acordo do Brexit em discussão

A primeira-ministra, Theresa May (foto), quer um ’hard Brexit’ para o Reino Unido. O país deve sair do mercado único europeu e abandonar todas as instituições europeias. Além disso, May quer fazer um acordo de tarifas aduaneiras com o bloco europeu e rejeitar a política comum de tarifas que impossibilita o país de negociar com outros Estados.