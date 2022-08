Quando a estrutura se partiu em várias partes, duas viaturas foram arrastadas, parcialmente, para o rio. Um dos condutores foi resgatado de helicóptero.

Acidente

Ponte na Noruega colapsa e obriga ao resgate de dois veículos

Uma ponte na Noruega com cerca de 150 metros de extensão colapsou esta segunda-feira, arrastando alguns veículos para o rio.

Na altura em que o tabuleiro da estrutura se partiu em várias partes, um carro e um camião estavam a atravessá-la, tendo deslizado parcialmente para a água.

Os condutores dos veículos encontram-se bem e a pessoa que estava na viatura ligeira conseguido libertar-se e sair por si própria. Já o condutor do camião teve de ser resgatado por helicóptero.

A ponte fica no município de Øyer, a norte de Lillehammer, e é relativamente nova, segundo disse um porta-voz das autoridades locais à DPA, sem contudo adiantar detalhes sobre as causas do colapso.

