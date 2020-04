Desde 2013 que os alertas sobre a falta de estabilidade da estrutura se multiplicavam. O confinamento obrigatório evitou uma tragédia maior.

Ponte colapsa em Itália e faz um ferido

Desde 2013 que os alertas sobre a falta de estabilidade da estrutura se multiplicavam. O confinamento obrigatório evitou uma tragédia maior.

A ponte com 300 metros de comprimento "desabou sobre si mesma" em Aulla, no norte de Itália. O confinamento obrigatório evitou uma tragédia maior, já que a travessia sobre o rio Magra que costuma ser "bastante movimentada". Uma pessoas ficou ferida. Assistida no local, foi transportada para o hospital com "ferimentos ligeiros", de acordo com as autoridades.

AFP

Debaixo de fogo, a ministra das infraestruturas, Paola De Micheli, já pediu um relatório pormenorizado sobre as condições de segurança da ponte.

Segundo a imprensa italiana, desde 2013 que os alertas sobre um eventual colapso se tornaram frequentes. Este inverno, em novembro, os automobilistas foram aconselhados a optar por outras vias devido, precisamente, à instabilidade da estrutura.

AFP

"As primeiras chamadas de atenção para a estabilidade da ponte datam de 2013, mas caíram em saco roto. Provavelmente porque um eventual encerramento da ponte teria repercussões económicas significativas em todo o território", criticou Deborah Bergamini, vice-presidente da Comissão de Transportes da câmara baixa do parlamento italiano e membro da Forza Itália de Sílvio Berlusconi.

AFP

Grande parte das infraestruturas italianas, como as pontes rodoviárias, tem mais de 50 anos. Era o caso do viaduto de Génova que desabou em agosto de 2018 causando 43 mortos.

com Lusa

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba a nossa newsletter das 17h30.