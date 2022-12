O escândalo de corrupção de lóbi pelo Qatar, que levou à detenção de uma vice-presidente do Parlamento Europeu, está a estender-se.

Polvo do Qatar alastra. Polícia belga deteve mais seis pessoas e fez buscas em 19 casas

Telma MIGUEL O escândalo de corrupção de lóbi pelo Qatar, que levou à detenção de uma vice-presidente do Parlamento Europeu, está a estender-se. Esta tarde a polícia belga anunciou que prendeu mais seis pessoas. A Comissão Europeia está a fazer também auditorias internas depois de surgirem dúvidas sobre a amizade entre um comissário e o emirado.

É um dos maiores escândalos de corrupção de sempre nas instituições europeias e o que se sabe até agora poderá ser apenas a ponta do iceberg. Na semana passada, a polícia belga deteve uma vice-presidente do Parlamento Europeu (PE), a grega Eva Kaili – em flagrante delito ao receber dinheiro para fazer lóbi a favor do emirado. Esta segunda-feira, a polícia belga fez mais buscas domiciliárias – num total até agora de 19 residências - e em vários gabinetes do PE.

Escândalo no Parlamento Europeu. Presidente assume “fúria” e anuncia reformas Roberta Metsola disse que os últimos dias foram “dos mais longos” da sua carreira, face à investigação policial que levou à detenção de várias pessoas.

Uma mala com muitos milhares de euros foi encontrada num quarto de hotel em Bruxelas e a polícia descobriu ainda mais 600 mil euros noutra residência. Na casa de um eurodeputado foram encontrados 150 mil euros em notas.

Um dos interesses dos ‘raids’ da polícia belga de hoje no edifício do PE em Bruxelas foi apreender equipamento eletrónico antes de poderem ser apagados por funcionários ou pelos envolvidos. O gabinete da Procuradoria belga disse que os suspeitos que se encontram detidos serão levados a tribunal na quarta-feira.

Além de Eva Kaili, estão detidos à espera de ser apresentados ao juiz, o seu namorado, um assessor político do PE, o italiano Francesco Giorgi, e também Pier Antonio Pazeri, um conhecido antigo eurodeputado que dirige a associação Fight Impunity (Luta contra a Impunidade), com ligações a figuras políticas de esquerda. O grupo a que pertence Eva Kaili, o Socialistas & Democratas, já expulsou a eurodeputada e demitiu outros elementos associados a Kaili.

As revelações chocantes são nestes últimos dias a conversa principal em Bruxelas. E também em Estrasburgo, onde começou esta segunda-feira a sessão plenária de dezembro que dura até quinta-feira, com a presidente do Parlamento a dizer-se "chocadíssima" e a garantir que nenhuma pedra ficará por virar nas investigações que estão a ser conduzidas pela justiça belga. “Não haverá nenhuma impunidade”, disse esta segunda-feira Roberta Metsola, na abertura da sessão em Estrasburgo.

Comissão em cheque. Quem é o próximo?

Numa conferência de imprensa esta tarde, onde Ursula von der Leyen, presidente da Comissão, e o diretor da Agência Internacional de Energia, Fatih Birol, apresentaram as propostas para fugir ao próximo inverno de 2023/24 - que poderá ser frio por falta de gás - a temperatura da sala ficou ao rubro.

Ex-vice-presidente do Parlamento Europeu fica em prisão preventiva Eva Kaili não pode beneficiar da sua imunidade parlamentar porque o crime de que é acusada foi detetado "em flagrante delito" na sexta-feira.

Von der Leyen esquivou-se a perguntas diretas dos jornalistas sobre se o comissário Margaritis Schinas poderá também ter amizades perigosas com o Qatar, depois de este ter publicado uma série de ‘tweets’ nos últimos meses a elogiar os avanços do país anfitrião do Mundial de Futebol em questões de direitos humanos. A assessora de imprensa que dirigia a conferência, Dana Spinat, deparou-se com um quase motim na sala, quando a jornalista do New York Times tentou que Von der Leyen reconhecesse má conduta nas ações de Schinas, sem sucesso.

Margaritis Schinas representou a UE na abertura do polémico Mundial em novembro e, coincidência ou não, é grego, tal como a vice-presidente Kaili agora detida.

Von der Leyen explicou que a Comissão está a rever os seus registos de transparência para encontrar possíveis ligações perigosas com o Qatar (as reuniões entre representantes da Comissão e entidades externas têm de ser registadas). As outras instituições europeias nem sequer são obrigadas a este registo de contactos e os eurodeputados não têm o dever de divulgar os seus intercâmbios com lobistas de instituições ou de países que tentem influenciar políticas europeias.

Ao princípio da tarde desta segunda-feira, Von der Leyen considerou o escândalo de corrupção no Parlamento como muito grave, salientando que “é uma questão de confiança dos cidadãos nas nossas instituições” e que todas têm que se gerir pelos “mais altos standards de independência e integridade”.

Mulher e filha de ex-eurodeputado italiano detidas em caso de lóbi ilegal do Qatar Maria Colleoni, mulher de Pier Antonio Panzeri, foi detida na noite de sexta-feira na cidade de Calusco d'Adda enquanto a filha, Silvia, foi detida em Milão, ambas em resposta a um mandado de prisão europeu.

Von der Leyen lembrou que a Comissão propôs há meses a criação de um corpo independente para investigações em matéria de corrupção, que cobre todas as instituições da UE. Von der Leyen disse que é a vice-presidente da Comissão Vera Jourová quem está a discutir com o PE e o Conselho a criação desta entidade para todas as instituições da UE. “Para nós é importante ter regras fortes e não permitir quaisquer isenções”, justificou.

Mas a pergunta que se faz nestes dias em Bruxelas é: quem é o político, ou os políticos, que vão cair a seguir?

