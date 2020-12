É um caso histórico que determina pela primeira vez que a poluição no ar foi a razão da morte de uma menina de 9 anos e poderá levar o Reino Unido a tomar medidas.

Poluição atmosférica contribuiu para morte de criança em Londres

A poluição atmosférica contribuiu para a morte de uma criança de 9 anos em Londres, concluiu um médico legista na quarta-feira num caso histórico que poderá levar o Reino Unido a tomar duras medidas com o trânsito e com a qualidade do ar.

Depois de uma investigação de duas semanas, o médico forense Philip Barlow sustentou que a morte em 2013 de Ella Kissi-Debrah se deveu a uma insuficiência respiratória aguda, asma grave e exposição à poluição.

"Vou concluir que Ella morreu de asma para a qual contribuiu a exposição à poluição excessiva no ar", afirmou Barlow, segundo a Reuters. Ou seja, a poluição foi um "fator que contribuiu significativamente" para o agravamento da asma, em que as emissões do tráfego são o principal detonante.

O médico alegou que a mãe de Kissi-Debrah, Rosamund, não foi informada dos riscos da poluição do ar para a saúde, caso contrário teria tomado medidas para evitar a morte da sua filha.

"Hoje foi um caso marcante, uma luta de 7 anos resultou no reconhecimento da poluição atmosférica na certidão de óbito da Ella. Esperemos que isto signifique salvar muitas mais vidas de crianças", escreveu a mãe no Twitter.

A família de Kissi-Debrah tinha batalhado neste sentido porque um inicial em 2014 não considerou a poluição atmosférica como uma possível causa da morte da criança. Agora, ativistas e peritos jurídicos defendem que a "histórica" decisão pode levar o governo britânico a dar uma resposta mais dura à poluição atmosférica.

"Esta é uma decisão histórica e inovadora que mostra os impactos devastadores da poluição atmosférica e a necessidade urgente de limpar o ar que respiramos", afirmou Larissa Lockwood, que lidera a campanha de ar limpo do Plano de Ação Global, à Reuters.

"Esperamos que este veredicto estabeleça um novo precedente, colocando a poluição atmosférica no topo da agenda dos nossos decisores", defendeu.

As Nações Unidas dizem que a poluição atmosférica deve ser vista como uma questão de direitos humanos, causando 7 milhões de mortes prematuras por ano, 600 mil das quais crianças.

