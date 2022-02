As forças da ordem francesas dispersam manifestantes com gás lacrimogénio.

Protestos

Policia dispersa manifestantes para acabar com bloqueio no centro de Paris

Redação As forças da ordem francesas dispersam manifestantes com gás lacrimogénio.

Alguns dos milhares de manifestantes contra o passe sanitário, cujos comboios se dirigiam para Paris, conseguiram chegar aos Campos Elísios, no sábado, desencadeando rapidamente a intervenção das forças da ordem para os dispersar, e misturaram-se com as manifestações autorizadas.

Uma concentração que juntou opositores ao Presidente Emmanuel Macron, contra o passe sanitário e os "coletes amarelos". Os chamados "comboios de liberdade" foram formados inpirados no modelo da mobilização que actualmente paralisa a capital canadiana Ottawa.

Carros, rulotes e vans partiram de Nice, Lille, Estrasburgo, Vimy (Pas-de-Calais) ou Châteaubourg (Ille-et-Vilaine), viajando durante dois ou três dias a velocidade reduzida em estradas secundárias para chegar à capital. O objetivo era concentrarem-se nos Campos Elísios.

Às 14 horas, mais de uma centena de veículos tinham chegado à avenida, com motoristas, alguns agora a pé, agitando bandeiras e gritando "liberdade". A situação tornou-se então tensa: a praça do Arco do Triunfo e os Campos Elísios foram gradualmente evacuadas pela polícia utilizando gás lacrimogéneo.

Foto: AFP

"Tínhamos estado em Paris desde as 17 horas de ontem, como um cavalo de Tróia. Éramos invisíveis, queríamos misturar-nos. Sou um colete amarelo, mas há muitos manifestantes", disse Laure, 57 anos, instrutora de condução em Seine-et-Marne, à AFP ao fugir do gás lacrimogéneo.

Outros manifestantes afirmaram estar a defender a "liberdade" mas também o poder de compra, juntaram-se também às manifestações tradicionais para protestar contra o passe de vacinação autorizado no sábado em Paris.

















