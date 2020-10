Polémico conselheiro de Trump para a imigração também está infetado

O conselheiro sénior do Presidente dos Estados Unidos da América (EUA) Stephen Miller é também responsável pela controversas política de imigração restritiva de Donald Trump.

Lusa O conselheiro sénior do Presidente dos Estados Unidos da América (EUA) Stephen Miller, que é também responsável pela controversas política de imigração restritiva do republicano Donald Trump, está infetado com o novo coronavírus, anunciou a Casa Branca.

A informação é avançada pela Associated Press (AP), que cita uma fonte sénior da administração Trump e dá conta de que Miller testou positivo à presença do SARS-CoV-2 na terça-feira. Conselheiro sénior do chefe de Estado norte-americano, Miller é também responsável pela redação dos discursos de Trump e, principalmente, é o arquiteto da política externa “America First” (“[Estados Unidos da] América em Primeiro Lugar”) e pelas medidas restritivas em relação à imigração implementadas pela Casa Branca.

Stephen Miller já tinha sido testado à presença do novo coronavírus - na sequência do contágio de Trump, da primeira-dama e de mais de uma dúzia de colaboradores do Presidente -, mas o primeiro o resultado foi negativo. As autoridades sanitárias vão continuar a testar funcionários da Casa Branca, para tentar conter a propagação da covid-19.

Trump regressou à Casa Branca na noite de segunda-feira, depois de ter dado entrada numa unidade hospitalar na sexta-feira. Num vídeo divulgado posteriormente, o Presidente norte-americano voltou a desvalorizar o novo coronavírus, contrariando as advertências das autoridades de saúde pública dos Estados Unidos. "Não tenham medo [do novo coronavírus]", disse Trump, acrescentando que os norte-americanos têm tudo para superar esta pandemia.

“"Temos o melhor equipamento médico. Temos os melhores medicamentos", disse Trump, que foi sujeito a um 'cocktail' experimental de antivíricos, durante os três dias de internamento, após ter testado positivo por covid-19, não tendo ficado claro se terá sido submetido a intervenções de oxigenação. Trump também utilizou a sua conta pessoal na rede social Twitter para anunciar que se sente preparado para participar no próximo debate televisivo, dia 15 de outubro, com o seu adversário democrata na corrida à Casa Branca, Joe Biden.

