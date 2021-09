Todos os animais do abrigo que Pen Farthing fundou no Afeganistão estão já em Londres. Agora este "herói" luta para conseguir evacuar o seu staff que os talibã proibiram de embarcar. Uma odisseia envolta em grande polémica.

Britânico salva 200 cães e gatos de Cabul mas equipa fica para trás

Paula SANTOS FERREIRA Todos os animais do abrigo que Pen Farthing fundou no Afeganistão estão já em Londres. Agora este "herói" luta para conseguir evacuar o seu staff que os talibã proibiram de embarcar. Uma odisseia envolta em grande polémica.

A 'Operação Arca' tornou-se num dos resgates do Afeganistão mais polémicos no Reino Unido. O ex-fuzileiro britânico Pen Farthing lutou durante dias para conseguir que os animais do canil que fundou em Cabul, 160 cães e 40 gatos pudessem ser salvos e levados para o Reino Unido. Eles e a equipa com quem trabalhava.

À última hora, o britânico pôde embarcar com os animais mas os talibã proibiram o seu staff de partir. Agora luta para resgatar os seus trabalhadores de Cabul, temendo que sejam alvo de represálias.



Esta missão de salvamento, que contou com a ajuda do exército britânico está, no entanto, envolta em grande polémica. Para os defensores dos animais Pen Farthing é um "herói". Para outros, os militares deveriam ter dado prioridade ao resgate dos civis afegãos em vez dos animais.

Pen Farthing conseguiu mobilizar anónimos e celebridades nas redes sociais para que o Governo britânico concedesse autorização para que o voo fretado pelo ex-militar com os animais e a sua equipa do centro de abrigo Nowzard pudessem deixar a capital afegã com destino ao Reino Unido. A "Operação Arca" batizou a evacuação dos seus cães, gatos e equipa do abrigo de animais.

No dia 29 de agosto o ex-militar e os animais aterraram em segurança em Londres. Porém, o voo para este resgate seguiu vazio. Nem os trabalhadores do centro de abrigo, nem outros refugiados afegãos tiveram autorização para embarcar no avião.

"Não pude trazer a minha equipa, porque os talibãs apontaram-me uma AK47 à cara e disseram-me que eles iam ficar. Não pude fazer nada. Mas isto não significa que tenhamos desistido. Sempre foi e será 'pessoas & animais'", contou Pen Farthing no Twitter. "Leva lá os animais e vai também mas eles ficam com a arma apontada para mim", contou ainda o ex-militar num vídeo publicado no Facebook.

"A nossa maravilhosa equipa em Cabul não teve permissão para passar a última barreira [do aeroporto]. Foi um golpe devastador para nós. Estamos agora a fazer todos os esforços para que sejam evacuados e não descansaremos até que eles também estejam seguros", escreveu, por seu turno, a Nowzad na sua página do Facebook, a 29 agosto.

Pen Farthing conta que ele e os seus animais foram dos últimos passageiros a embarcar no aeroporto de Cabul, noite dentro, com destino ao Reino Unido. Nessa mesma altura, os militares britânicos também iam saindo do Afeganistão, no derradeiro fim da presença dos EUA e dos aliados internacionais no país, agora tomado pelos talibã.

Odisseia polémica

A ajuda do ministério de Defesa britânico no resgate dos animais não se revelou nada pacífica, e embora muitos aplaudissem este auxílio, houve críticas pelo apoio dado aos cães e gatos, ao invés de se evacuar pessoas.

"A nossa prioridade tem sido a evacuação de seres humanos", declarou o general Nick Carter, chefe do exército britânico numa entrevista na BBC Rádio, citado pela AFP. "Preocupamo-nos obviamente com tudo e todos que precisam de ser evacuados, mas é claro que estes são tempos muito difíceis, e há decisões muito difíceis a serem tomadas", justificou.

A "Operação Arca" tornou-se conhecida depois de Pen Farthing escrever no Twitter duras críticas ao Secretário de Defesa do Reino Unido por não autorizar o voo não militar do Farthing, criticando que "após 22 anos de serviço militar foi deixado para trás", ele a sua equipa do Nowzad e os animais.

A missão de Pen Farthing motivou muitas críticas ao Executivo inglês e apelos para que se concretizasse. Entre os apoiantes de Farthing esteve o comediante britânico Ricky Gervais que se juntou à intenção do ex-militar de aproveitar o voo para trazer refugiados, uma vez que os animais iriam viajar no porão.

O próprio secretário da Defesa, Bem Wallace entrou na polémica instalada no Twitter e na sua conta pessoal publicou várias mensagens a justificar a posição do Executivo britânico e a desmentir que tinha bloqueado o voo de Farthing. "Nunca disse que não iria facilitar. Eu disse é que ninguém podia saltar lugares na fila de espera", escreveu Wallace, citado pela AFP.

Críticas ao Governo britânico

As críticas ao Governo inglês subiram de tom e Pen Farthing acabou por ter autorização para sair de Cabul com os seus animais no seu voo não militar contando com o apoio das forças armadas britânicas na capital afegã.

O Ministério da Defesa britânico comunicou que Ben Wallace esteve pessoalmente envolvido no processo de obtenção de autorização do voo de salvamento dos animais do canil. Segundo a AFP há quem diga que a ordem da operação veio mesmo da mais alta figura do Estado: do primeiro-ministro Boris Johnson. A esposa do líder do Executivo, Carrie Johnson, é considerada uma ativista empenhada dos direitos dos animais.

Pen Farthing e toda a sua equipa receberam finalmente vistos para viajar para o Reino Unido, mas à última hora os funcionários da Nowzad, entre eles três veterinárias, foram impedidos de partir.

O ex-militar continua a desenvolver esforços para retirar os colegas do Afeganistão temendo que estes sejam alvo de represálias dos talibãs por terem trabalhado para uma organização estrangeira.

Pen Farthing, de 52 anos é para muitos tido como um herói. O ex-militar que em tempos serviu no Afeganistão, regressou ao país depois de deixar o exército em 2009, e criou uma organização de ajuda aos animais de rua em Cabul, a Nowzard.

Desde que os talibã passaram a controlar o país, o número de animais abandonados nas ruas da capital afegã aumentou drasticamente, com os afegãos em pânico a quererem fugir do país. Nas últimas semanas, milhares concentraram-se no aeroporto, com muitos a terem de deixar os animais de estimação para trás.

