Pablo Iglesias, ex-vice-presidente do Governo, o ministro da Administração Interna e a diretora da Guardia Civil receberam ameaças de morte que já levaram à suspensão da campanha eleitoral na região de Madrid.

Políticos espanhóis e membros do Governo recebem envelope com balas e ameaças de morte

Pablo Iglesias, líder do Unidas Podemos, ex-vice-presidente do Governo de Espanha e atual candidato à presidência da Região de Madrid, assim como o atual ministro espanhol da Administração Interna, Fernando Grande-Marlaska, e a diretor-geral da Guardia Civil, María Gámez, receberam entre quarta e quinta-feira ameaças de morte enviadas por carta ao Ministério da Administração Interna.

As ameaças chegaram através de várias cartas que traziam balas: quatro para Pablo Iglesias, duas para o ministro Grande-Marlaska e uma para a diretor-geral María Gámez. As munições são de calibre 7,62x51, o que corresponde à espingarda básica utilizada em diferentes escolas e bases da Marinha espanhola e em unidades da Guardia Civil e da Polícia Nacional.

O conteúdo das cartas

"Tem dez dias para se demitir. O tempo de se rir de nós acabou. Polícia Nacional. Guarda Civil. O tempo está contra si para os taponazos [tiroteios em calão policial]", afirma a carta dirigida a Grande-Marlaska.

Já a missiva enviada a Pablo Iglesias contém a seguinte mensagem: "Pablo Iglesias Turrión, deixaste morrer os nossos pais e avós. A sua esposa, os seus pais e o senhor estão condenados à morte. O seu tempo está a esgotar-se".

El Ministerio del Interior ha recibido una carta dirigida a mi con amenazas de muerte hacia mí y hacia mi familia. El sobre contenía 4 balas de Cetme. pic.twitter.com/yquNIed7pV — Pablo Iglesias 🔻 (@PabloIglesias) April 22, 2021

Suspensão da campanha eleitoral

O caso considerado grave e que está a levar ao repúdio de várias organizações políticas já provocou a suspensão da campanha eleitoral às eleições regionais de Madrid.

Esta sexta-feira, Pablo Iglesias decidiu abandonar um debate com quatro outros candidatos depois de a candidata do partido de extrema-direita Vox, Rocio Monasterio, não ter dado credibilidade à ameaça. Após uma hora, o debate foi suspenso a pedido do representante socialista Ángel Gabilondo, que afirmou que a situação era insustentável e decidiu deixar o estúdio em solidariedade com Iglesias.



"Ameaçando a democracia"

Pablo Iglesias tornou pública na noite de quinta-feira uma declaração em que relata as ameaças recebidas e diz que "não é a primeira vez que isso acontece": "Ameaças e mais ameaças para que deixemos de fazer política, e que cada vez vão um pouco mais longe", assinalou.

Além disso, culpa o que aconteceu à "normalização e branqueamento do discurso de ódio da extrema-direita" e à "normalização mediática de embustes e mentiras" contra a sua formação política, bem como a "impunidade".

Neste sentido, recorda que não há nenhum detido pelo ataque que sofreu uma das suas sedes com um cocktail molotov há três semanas, que um ex-militar disparou com fogo real contra fotos de membros do Governo e não teve qualquer censura criminal e que também não houve militares reformados de alta patente que falaram da necessidade de um golpe e da morte de 26 milhões de espanhóis.

Iglesias argumenta na sua carta que "estão a ameaçar a democracia", que "se continuarem a impunidade e a branquear os meios de comunicação social da extrema-direita, amanhã serão ameaçados outros colegas" e que "não se trata de pessoas ou partidos, trata-se de defender a liberdade e a democracia".

