Violência inédita contra as autoridades na cidade gerou ondas de choque no país vizinho. O diretor da polícia de Trier afirma "nunca" ter passado por este tipo de ataque desde que é chefe da esquadra local.

Políticos condenam violência sem precedentes contra polícias em Trier

O governo federal e o governo estadual da Renânia-Palatinado vieram a público condenar, de forma contundente, os ataques a agentes policiais que ocorreram em Trier, esta sexta-feira de madrugada. Os agentes, que tinham sido chamados a uma discoteca, foram atacados por dezenas de pessoas com barras de ferro e garrafas de vidro, tendo cinco polícias ficado feridos durante a ocorrência .

"O governo federal condena com a maior veemência o ataque e os ferimentos provocados nos agentes da polícia que estavam em serviço para garantir a segurança e a ordem", afirmou um porta-voz do governo em Berlim.

A ministra federal do Interior, Nancy Faeser (SPD), associou-se às condenações e salientou: "Reunir e atacar as forças de segurança com barras de ferro e garrafas não mostra senão uma força bruta, que deve ser combatida e punida com toda a severidade".

Para a ministra-presidente da Renânia-Palatinado, Malu Dreyer (SPD), "quem ataca a polícia ataca cada um de nós e ataca o nosso Estado".

Polícias atacados por 40 pessoas em Trier Pelo menos cinco agentes ficaram feridos numa operação policial esta madrugada.

O ministro do Interior da Renânia-Palatinado, Michael Ebling (SPD), acrescentou que a "brutalidade e desinibição" dos ataques o deixou atordoado e zangado. "Esta noite, sem qualquer razão, tivemos um ataque contra as forças policiais que nunca tínhamos tido antes", sublinhou.

O presidente da comissão do interior do parlamento estadual, Dirk Herber (CDU), classificou os atos de violência como uma "brutalização desumana e um declínio de valores".



Violência inédita em Trier

Christian Hamm, o diretor da esquadra de polícia de Trier, contou que "um grupo de criminosos violentos se juntou para atacar e ferir os policias pela simples presença dos agentes da lei" no local.

O ataque ocorreu depois de a polícia ter sido chamada a uma discoteca para investigar uma alegada agressão. De acordo com as autoridade nacional da polícia, "cerca de 40 pessoas, algumas delas extremamente violentas", atacaram os agentes com barras de ferro, vassouras, pás e garrafas de vidro.

Criou-se uma "situação de risco de vida" para os agentes, que estavam em menor número, tendo um dos polícias disparado dois tiros de aviso para o ar. Só então a situação se acalmou.

Uma agente e quatro polícias do sexo masculino ficaram feridos e tiveram de receber tratamento hospitalar. Dois suspeitos - um de 42 e um de 21 anos - foram detidos

Christian Hamm acrescentou que "nunca tinha experienciado" este tipo de violência contra as forças de segurança desde que é chefe da esquadra de Trier.

A violência do ataque trouxe à memória dos alemães a última passagem de ano em Berlim, onde as forças de segurança e os bombeiros foram atacados por vários grupos, com engenhos pirotécnicos.











