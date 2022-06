O acordo é que só depois de fazer a reforma do sistema judiciário e cumprir várias metas, os fundos europeus de reconstrução pós-covid chegam a Varsóvia. O papel da Polónia no acolhimento de refugiados ucranianos terá ajudado a Comissão a abrir o diálogo.

Plano de Recuperação e Resiliência

Polónia recebe finalmente os seus 35 mil milhões. Mas não já

A presidente da Comissão Europeia tem visitado as capitais europeias a anunciar a boa nova de que as propostas nacionais do Fundo de Recuperação e Resiliência são formalmente aprovadas e o dinheiro vai chegar. Já foi a Lisboa e à cidade do Luxemburgo. Hoje, foi finalmente a Varsóvia, após um longo braço-de-ferro sobre as chamadas questões de Estado de Direito. A comissão não aprovava a entrega dos 35 mil milhões a que a Polónia teria direito enquanto o governo polaco não desse garantias de independência do sistema judiciário.



Nesta tarde de quinta-feira, Von der Leyen foi recebida pelo presidente Andrzej Duda e pelo primeiro-ministro Mateusz Morawiceki, na sede da PSE SA, um fornecedor de eletricidade, escolhido pelo simbolismo da mudança de sistema energético que os fundos vão permitir. A PSE também assegura a ligação da rede europeia aos países bálticos.

A visita de Von der Leyen e o anúncio, na noite desta quarta-feira, de que a Polónia iria ter o seu Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) aprovado foram recebidos com surpresa. Mas a presidente da Comissão explicou que os pagamentos só começam a ser feitos depois de cumpridas todas as três condições de um acordo recentemente assinado.

Todas essas condições são referentes à reforma do sistema judiciário – a questão que estava em disputa. Primeiro, a Comissão exige a eliminação da Câmara Disciplinar - um órgão que foi visto como um meio de amedrontar juízes que não alinhassem com o governo – e a substituição por um tribunal independente. Depois, a reforma do sistema judiciário e, em terceiro lugar, que os juízes que foram afetados pelas decisões da Câmara Disciplinar (muitos impedidos de exercer) tenham a oportunidade de ver os seus casos revistos pelo novo tribunal que vai ser criado.

Até ao fim de 2023, a Polónia tem que demonstrar que todos os juízes ilegalmente despedidos serão reintegrados na magistratura. “Todos estes compromissos têm que ser cumpridos antes que se faça o primeiro pagamento”, disse von der Leyen, na conferência de imprensa conjunta com Duda e Morawiecki.

E, alertou a presidente da Comissão, este “progresso” é a condição para os primeiros cheques serem entregues à Polónia, “mas não é o fim do caminho no que diz respeito aos valores do Estado de Direito no país”, disse, lembrando que foram criados mecanismos de escrutínio muito rigorosos da aplicação correta dos dinheiros dos cidadãos europeus.

E lembrou ainda que ficou na lei que os fundos do NextGenerationEU são dados apenas aos países que cumpram os valores da UE. Neste momento, está bloqueada ainda a atribuição do Plano de Recuperação à Hungria.

Segundo explicou o presidente polaco, Andrej Duda, foi ele próprio que tomou a iniciativa de propor um projeto de lei para alterar as questões judiciárias que a Comissão via como impeditivas. E esse projeto passou a lei aprovada pelas duas câmaras do parlamento polaco. Duda salientou que a Polónia quer ser um bom elemento no clube europeu. “ Sucesso para a Polonia é sucesso para a EU”, entende.

O bom coração polaco a receber ucranianos

A atitude da Polónia perante a guerra na Ucrânia terá também ajudado a limar a animosidade crescente entre Bruxelas e Morawiecki – que em alguns diplomas alinhou com o húngaro Orbán.

Von der Leyen começou, aliás, o seu discurso a realçar a generosidade dos polacos ao acolherem 3,5 milhões de ucranianos: “Abriram as vossas casas e os vossos corações e isto é um exemplo maravilhoso para todo o mundo”, disse, salientando que a História não os esquecerá.

Mais de 43% do valor entregue à Polónia nos próximos anos (mas segundo o acordo estabelecido provavelmente só dentro de um ano) servirá para a transição climática. Grande parte deste dinheiro será investido na transição energética. 5 mil milhões de euros serão aplicados em projetos de energias renováveis. E 7,5 mil milhões para mobilidade elétrica.

Mateusz Morawiecki aproveitou a ocasião de saber que muitos olhos estavam esta quinta-feira em Varsóvia - para saber como a Comissão tinha desbloqueado o impasse - para fazer um bocadinho de relações públicas. “Nós somos boas pessoas e bons europeus”, foi a sua mensagem quando disse que o governo polaco está pronto para distribuir vacinas a países terceiros, que estão a apoiar a Ucrânia e que os bombeiros polacos lutam sempre em fogos em toda a União Europeia.

Quanto ao diferendo com Bruxelas, Morawiecki disse ter-se tratado de mal-entendidos e incompreensão e que “a oposição ao governo conseguiu convencer alguns representantes da EU que os valores democráticos estão ameaçados na Polónia . É exatamente o contrário, e acho que muitos cidadãos concordam comigo”.

Morawiecki também salientou que o PRR que é destinado a Varsóvia irá servir em grande parte para a independência estratégica em relação à Rússia e para acelerar a transição para a energia verde.

Tanto Morawiecki, como o presidente Andrej Duda, manifestaram o apoio à adesão rápida da Ucrânia na UE. Morawiecki fez-se porta-voz de Zelensky que disse, lhe pediu para entregar cumprimentos à presidente von der Leyen.

Para o primeiro-ministro polaco, a Ucrânia não pode ser integrada na esfera de influência russa e “deve ser recebida de braços abertos pela Europa ocidental, a que quer pertencer”.

