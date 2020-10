Próximos do governo ultraconservador, os juízes do Tribunal Constitucional polaco deram mais um passo para limitar os direitos reprodutivos das mulheres. A decisão afeta 97% das interrupções de gravidez no país. Associações internacionais acusam o país de violar os direitos fundamentais das mulheres.

Polónia proíbe aborto em caso de má formação do feto

Mesmo que seja diagnosticada qualquer má formação no feto ou uma doença irreversível, as mulheres polacas não podem recorrer à interrupção da gravidez, depois dos juízes do Tribunal Constitucional terem eliminado a possibilidade.

Próximos do governo ultraconservador liderado por Mateusz Morawiecki, os magistrados deram mais um passo para limitar os direitos reprodutivos num país cuja Lei de Planeamento Familiar já era uma das mais restritivas da Europa - atrás apenas de Malta, San Marino e Andorra, onde o aborto nem sequer é permitido.

Com a anulação da hipótese, as polacas só podem interromper a gravidez em casos de estupro ou insisto e quando correm perigo. Só no ano passado cerca de 97% dos 1.100 abortos realizados no país foram realizados mediante a má formação do feto. Assim que a decisão do Constitucional foi comunicada, dezenas saíram à rua.

Vozes de protesto

Durante a deliberação, várias mulheres fizeram questão de expressar o seu descontentamento, não só contra o tribunal, mas também contra o pedido que motivou o recuo na lei. A decisão chega, precisamente, na sequência de um pedido de um grupo de 119 deputados conservadores.

Na leitura da sentença, a presidente da corte, Julia Przylebska, deu-lhes razão ao considerar que uma disposição que “legaliza as práticas eugenistas no campo do direito à vida de uma criança que vai nascer e faz com que seu direito à vida dependa de sua saúde, o que constitui uma discriminação direta, (...) é inconsistente (...) com a Constituição”, segundo a Reuters.



Entretanto, a Federação Internacional de Planeamento Familiar na Europa (IPPF) já veio condenar a decisão.

“Não se trata somente de direitos”, esclarecer a porta-voz Irene Donadio, em entrevista ao El País. “Com esta decisão, estamos a pôr em perigo a saúde e a vida das mulheres.”

Ao mesmo jornal, a Federação denuncia que o acesso ao aborto nas outras duas situações previstas na legislação, na prática, é muito mais complicado. “É mais um passo rumo ao obscurantismo, em linha com o pedido feito por alguns deputados, meses atrás, de retirada da Polônia da Convenção de Istambul [a Convenção do Conselho da Europa para a Prevenção e o Combate à Violência Contra as Mulheres e a Violência Doméstica]”, aponta o dedo.

Violação

No mesmo sentido Leah Hector, diretora regional para a Europa do Centro de Direitos Reprodutivos diz que a sentença viola as obrigações da Polónia segundo os tratados internacionais de direitos humanos de se abster de medidas que façam retroceder os direitos das mulheres na atenção da saúde sexual e reprodutiva.

“Eliminar o fundamento de quase todos os abortos legais na Polónia equivale praticamente a proibi-los e viola os direitos humanos”, disse, em nota, a comissária para os Direitos Humanos do Conselho da Europa, Dunja Mijatovic.

“É um dia triste para os direitos das mulheres.”





