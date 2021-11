Polónia prende 45 migrantes em confrontos na fronteira

Tentativas para chegar à União Europeia estão a tornar-se mais agressivas, numa altura em que a situação na fronteira entre Polónia e Bielorrússia piora a cada dia.

AFP Tentativas para chegar à União Europeia estão a tornar-se mais agressivas, numa altura em que a situação na fronteira entre Polónia e Bielorrússia piora a cada dia.

A situação na fronteira com entre Polónia e Bielorrussia assume contornos cada vez mais preocupantes. Cerca de 500 pessoas tentaram atravessar a fronteira entre Bielorrússia e Polónia, perto de Dubicze Cerkiewne, na quinta-feira à noite, disse à AFP a porta-voz da guarda fronteiriça Anna Michalska. "Membros deste grupo atiraram pedras e usaram gás lacrimogéneo contra as forças polacas. Ao mesmo tempo, os serviços bielorussos utilizavam lasers para os cegar", disse. "Quarenta e cinco pessoas foram presas e têm agora de abandonar a Polónia", acrescentou. "O lado bielorusso está a fornecer este gás aos migrantes, é óbvio que eles não o trouxeram do seu país de origem", insistiu.

Polónia começa a construir muro na fonteira com Bielorrússia em dezembro A Polónia anunciou que vai começar a construir um muro na zona de concentração de migrantes, prevendo que fique pronto no primeiro semestre de 2022.

Desde o início do ano, os guardas fronteiriços polacos registaram mais de 34.000 tentativas de atravessar a fronteira, incluindo mais de 6.000 em novembro, quase 17.300 em outubro, quase 7.700 em setembro e mais de 3.500 em agosto, quando a crise começou.

Embora o número de tentativas de invasão tenha diminuído no último mês, as "mais recentes tornaram-se mais agressivas", disse Michalska. Um campo de migrantes no posto fronteiriço de Brouzgi foi evacuado, Minsk anunciou na quinta-feira, e centenas de iraquianos que não tinham conseguido atravessar a fronteira para a Polónia foram enviados para casa, na sua maioria para o Iraque.

A UE acusa a Bielorrússia de provocar artificialmente a crise ao encorajar os migrantes a virem para o país com a promessa de passagem fácil para a UE. Minsk rejeitou estas acusações e culpou a UE por não acolher migrantes que procuravam atravessar a fronteira.

