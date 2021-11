Milhares de refugiados continuam a tentar entrar na Polónia vindos da Bielorrússia, depois de chegarem ao país com vistos de turista, numa operação que se acredita ter sido orquestrada pelo regime de Lukaschenko.

Mundo 2 min.

Migrações

Polónia diz que crise é a maior tentativa de desestabilizar a Europa desde a Guerra Fria

O primeiro-ministro polaco, Mateusz Morawiecki, descreveu hoje a crise migratória na fronteira entre a Polónia e a Bielorrússia, a fronteira oriental da União Europeia (UE), como "a maior tentativa de desestabilizar a Europa" desde a Guerra Fria.

O Presidente bielorrusso, Alexander Lukashenko, “lançou uma guerra híbrida contra a UE", escreveu Morawiecki hoje numa mensagem publicada na rede social Twitter.

"É a maior tentativa de desestabilizar a Europa em 30 anos. A Polónia não cederá à chantagem e fará de tudo para defender as fronteiras da UE", afirmou.

“O que parece uma crise de migração comum à distância é, na verdade, uma guerra híbrida” contra a UE e Lukashenko tem “o apoio de Vladimir Putin”, declarou Morawiecki, que está num périplo pelos países bálticos, num comunicado publicado posteriormente.

O primeiro país neste périplo de Morawiecki foi a Estónia, onde recebeu o apoio da primeira-ministra, Kaja Kallas.

"Estamos muito gratos à Polónia por defender as fronteiras da UE e da NATO. Não vamos sucumbir à chantagem do regime de Lukaschenko", disse hoje Kallas.

Morawiecki, no comunicado, argumentou que toda a Europa já sofre as repercussões da crise com os aumentos dos preços da energia.

“A crise já está a afetar toda a Europa porque cada um de nós sente o aumento dos preços da energia em função da redução drástica do fornecimento de gás aos países europeus. Isso é só o começo, os ditadores não vão parar”, declarou o responsável polaco.

“Apelo a todas as pessoas do mundo livre: Polónia, Lituânia e Letónia precisam da sua solidariedade”, acrescentou, referindo-se aos outros dois países diretamente afetados pela crise.

Kallas, por sua vez, disse que um dos objetivos do regime de Lukaschenko, além de desestabilizar a UE, é desviar a atenção da repressão e das violações dos direitos humanos na Bielorrússia.

O encontro de Morawiecki com Kallas é o primeiro de uma série de encontros entre o primeiro-ministro polaco e os líderes dos países bálticos.

Desde o início do ano, o serviço de fronteiras polaco registou mais de 34.000 tentativas de cruzar a fronteira ilegalmente.

