Pawel Adamowicz tinha 53 anos e foi esfaqueado no passado domingo num evento público de solidariedade.

Mundo 3

Polónia. Autarca de Gdansk não resistiu aos ferimentos e morreu

Pawel Adamowicz tinha 53 anos e foi esfaqueado no passado domingo num evento público de solidariedade.

O presidente de câmara da cidade polaca Gdansk encontrava-se hospitalizado em estado crítico, após ter sido esfaqueado durante um evento público de solidariedade. Pawel Adamowicz não resistiu aos ferimentos e morreu esta segunda-feira no hospital, depois de ter sido sujeito a uma cirurgia de cinco horas.

De acordo com o ministro polaco do Interior, o autarca foi atacado com um objeto cortante no momento em que estava no palco, no final de um evento de solidariedade. O suspeito do ataque, de 27 anos e natural de Gdansk, foi detido no local.



3 Imagens após o ataque durante o evento de solidariedade Foto: AFP

Fotogaleria Faça deslizar a página até abaixo para ver mais imagens. Imagens após o ataque durante o evento de solidariedade Foto: AFP Foto: AFP No hospital, várias pessoas fizeram fila para doar sangue a Pawel Adamowicz Foto: AFP

Segundo a estação de televisão TVN, momentos antes do ataque o homem terá gritado que esteve detido e foi torturado pelo principal partido da oposição na Polónia, a Plataforma Cívica (democrata-cristã), à qual o autarca de Gdansk pertence.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba a nossa newsletter das 17h30.