Pawel Adamowicz, de 53 anos, foi atacado durante um ato público de solidariedade.

Polónia. Autarca de Gdansk em estado crítico depois de ser esfaqueado

Pawel Adamowicz, de 53 anos, foi atacado durante um ato público de solidariedade.

O presidente de câmara de Gdansk, Pawel Adamowicz, foi esfaqueado num evento público de solidariedade naquela cidade polaca e encontra-se em estado crítico, revelou o Governo.

De acordo com o ministro polaco do Interior, o autarca foi atacado com um objeto cortante no momento em que estava no palco no final de um evento de solidariedade, tendo sido hospitalizado em estado muito crítico.

O suspeito do ataque, de 27 anos e natural de Gdansk, foi detido no local.

Segundo a estação de televisão TVN, momentos antes do ataque o homem terá gritado que esteve detido e foi torturado pelo principal partido da oposição na Polónia, a Plataforma Cívica (democrata-cristã), à qual o autarca de Gdansk pertence.

Pawel Adamowicz, 53 anos, é o presidente da Câmara de Gdansk desde 1998. Integrou a oposição democrática naquela cidade, ainda no tempo da liderança de Lech Walesa. É visto como um político progressista e tolerante, que apoia os direitos das pessoas LGBT e respeita minorias.

O ataque já foi condenado por vários políticos polacos, entre os quais o primeiro-ministro, Mateusz Morawiecki, e o Presidente do Conselho Europeu e co-fundador da Plataforma Cívica, o polaco Donald Tusk, que manifestaram solidariedade para com o autarca.

"Apesar das diferenças políticas, estou incondicionalmente com ele e com os que lhe são próximos", afirmou o presidente da Polónia, Andzrej Duda, na rede social Twitter.

Lusa



Siga-nos no Facebook, Twitter e receba a nossa newsletter das 17h30.