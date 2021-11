Milhares de migrantes estão presos entre a fronteira da Polónia e Bielorrússia, com os dois países a bloquear a entrada. Conflito armado está eminente, avisa Varsóvia.

Crise humanitária

Polónia e Bielorrússia 'atiram' migrantes para a fronteira entre os dois países

Milhares de migrantes estão presos entre a fronteira da Polónia e Bielorrússia, com os dois países a bloquear a entrada. Conflito armado está eminente, avisa Varsóvia.

Devido ao número crescente de migrantes que tentam entrar na União Europeia através da Polónia, o país autorizou a polícia a expulsar potenciais candidatos ao asilo político de países como o Iraque, a Síria e o Afeganistão. Ao mesmo tempo, a Biolerrússia, que faz fronteira com o Polónia, não está a deixar os migrantes voltar para o país.

O impasse já fez oito vítimas mortais, estima o jornal The Guardian, e corre o risco de se tornar mais mortal, à medida que milhares de pessoas ficam presas nas florestas, com temperaturas negativas. Varsóvia acusa as autoridades bielorrussas de encaminharem milhares de migrantes, a maioria do Médio Oriente, para a fronteira entres os dois países e encorajar as pessoas a entrar na Polónia para entrarem em território da União Europeia. E admite mesmo uma escalada "armada" da situação.

Em vídeos divulgados online, é possível ver filas de pessoas a caminhar em direção à fronteira polaca perto da aldeia de Kuznica, enquanto algumas tentam atravessar a vedação com o que têm à mão. Outras imagens mostram tendas e fogueiras do lado bielorrusso da vedação de arame farpado.

"Fechar a fronteira polaca é uma questão de interesse nacional. Mas atualmente é a estabilidade e a segurança de toda a União Europeia que está em jogo", escreveu o chefe do Governo polaco no Twitter.



A UE acusa o regime de Alexander Lukashenko de orquestrar a pressão da vaga migratória e de refugiados em resposta contra as sanções impostas por Bruxelas contra a Bielorrússia. Washington e Bruxelas já apelaram a Minsk no sentido de pôr termo ao que consideram ser uma "vaga migratória organizada" pela Bielorrússia. Peter Stano, porta-voz do chefe da diplomacia europeia, Josep Borrell, admitiu a possibilidade de imposição de novas sanções contra o regime de Lukashenko.

A Aliança Atlântica considerou esta segunda-feira que a forma como a Bielorrússia está a "utilizar" a questão migratória é "inaceitável". O Ministério da Defesa da Bielorrússia reiterou as acusações contra a Polónia – sobre a forma como Minsk está a lidar com a vaga migratória – e considera "sem fundamento" acrescentando que Varsóvia está a tentar "deliberadamente" provocar o incremento da tensão.

Escritoras Nobel contra Lukashenko

As quatro mulheres, Prémio Nobel da Literatura, Olga Tokarcuk (Polónia), Svetlana Alexievich (Bielorrússia), Herta Muller (Alemanha) e Elfried Jellinek (Áustria) enviaram uma carta aberta ao Parlamento Europeu em que assinalam o estado de emergência declarado pelo Executivo polaco. O documento nota que as atitudes de Varsóvia impedem o acesso dos médicos no auxílio aos doentes assim como impede o trabalho dos meios de comunicação social nas zonas fronteiriças.

"Mesmo assim, as informações parciais dão uma visão das dimensões gigantescas da catástrofe humanitária que está a ocorreu na fronteira da União Europeia", refere a carta que foi publicada no jornal alemão Frankfurter Allegemeine, entre outros jornais europeus. As quatro escritoras descrevem a situação que começou com as "promessas" de Lukashenko, que "atrai" os refugiados que são depois conduzidos às florestas perto da fronteira da Polónia.

"No local, são conduzidos de forma violenta até à Polónia e as autoridades fronteiriças polacas devolvem-nos também com violência. Os casos mais graves de confronto acabam em mortes. Sabemos os nomes de alguns dos mortos, outros morrem de forma anónima", acrescenta o texto. As escritoras europeias pedem para que "os olhares não se afastem da tragédia".

"Na História da Europa permitimos a ignorância, com demasiada frequência", referem. "Fechamos os olhos. Tapamos ou ouvidos. Calamo-nos. A História da Europa mostra que há um conhecimento incómodo que atormenta. A maioria das pessoas não quis permitir (o conhecimento) para proteger a própria comodidade. Hoje repete-se a situação", adiantam. As quatro escritoras dizem ainda que encaram a União Europeia como “uma comunidade moral baseada em regras de solidariedade humana”.

"Admitimos que não é fácil fazer frente a uma tempestade de desespero nas fronteiras europeias. Mas, o que estamos a permitir nas nossas fronteiras não se compagina com os nossos valores europeus", defendem. "Pedimos para que a crise humanitária seja resolvida o mais rápido possível, assim como o respeito pelas normas da Convenção de Genebra para os Refugiados" e que seja concedido “asilo a todos os que pedem e estão detidos na fronteira da União Europeia”, sublinha a carta aberta. As escritoras pedem igualmente uma iniciativa diplomática no Médio Oriente para fazer frente à estratégia de Loukachenko.

Apoio de Moscovo

O Presidente russo Vladimir Putin renovou recentemente o seu apoio ao regime bielorrusso de Alexander Lukashenko, que se encontra sob sanções ocidentais. "Tencionamos unir-nos contra as tentativas de interferir nos assuntos internos dos nossos países soberanos", disse Putin numa videoconferência com Lukashenko.

"A Rússia, evidentemente, continuará a prestar assistência ao povo irmão da Bielorrússia. Não há dúvidas quanto a isso", insistiu.

Com agência





