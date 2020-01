Investigação da revista Le Point revelou que uma parte do arsenal desmantelado da ETA foi roubado por polícias franceses que colecionavam armas. Os agentes foram acusados e acabaram por assumir a responsabilidade pelo furto.

Polícias franceses apanhados a roubar armas da ETA para coleção pessoal

Bruno Amaral de Carvalho

Em abril de 2017, a organização basca ETA anunciou ao Comité Internacional de Verificação (CIV), através de um grupo de intermediários da sociedade civil, a localização do seu arsenal clandestino de armas e explosivos para que fosse entregue às autoridades numa cerimónia pública que assinalasse o seu compromisso com o fim da luta armada pela independência do País Basco.



Durante a iniciativa pública, o CIV enviou 172 observadores às oito localizações onde se encontravam depósitos da ETA para comprovar que eram as autoridades francesas que tomavam posse do material ilegal, indicou nesse momento Michel Tubiana, membro do CIV.

Nesse dia, o então ministro francês da Administração Interna, Matthias Fekl, considerou, em declarações à imprensa em Paris, que a entrega "unilateral" da localização de oito depósitos de armas por parte da ETA era "um grande passo".

Mas se o objetivo das autoridades era que as armas fossem destruídas, e uma parte mantida sob custódia policial para tentar resolver algumas das investigações pendentes sobre atentados, o que de facto aconteceu, de acordo com a revista francesa, foi que parte do arsenal acabou em mãos de polícias “colecionistas de armas” que as armazenaram de forma clandestina.

Em fevereiro de 2018, o procurador do Ministério Público em de Baiona, no País Basco francês, Samuel Vuelta Simon, afirmava que as armas da ETA encontradas debaixo de terra tinham sido destruídas e reiterou que apenas uma parte permanecia intacta em caso de ser necessária para investigação.

De acordo com a investigação jornalística, uma parte desse armamento foi retirado do lote inicial enquanto estava sob custódia da polícia francesa e terá sido armazenado num armazém no centro de Arras, especializado na neutralização de explosivos. Um especialista em minas e armadilhas da polícia transferira as armas para o seu comandante, que as guardou no armazém, de que era responsável. Ao contrário do protocolo, o arsenal não foi destruído.

Segundo a reportagem, armas de diferentes tipos como 357 pistolas Magnum, submetralhadoras M4 e até uma Kalashnikov foram roubadas, assim como munições e cerca de 80 detonadores. Não satisfeitos, os agentes acrescentaram ainda outras armas “apreendidas em operações contra gangues criminosos”, refere o Le Point.

Terá sido uma fonte anónima a colocar a polícia judiciária de Lille e a força de investigação que acompanha crimes policiais, a IGPN, no encalço deste grupo de agentes. A investigação das autoridades começou em setembro de 2019, quando foi revelada a existência deste "arsenal policial", em grande parte construído depois do desarmamento da ETA.

A revista francesa afirma que a câmara de vigilância no armazém onde se escondiam as armas se avariou de forma suspeita. Contudo, os responsáveis pelo esconderijo não esperavam que houvesse uma segunda câmara, de cuja existência não tinham conhecimento, que registou o momento em que estes agentes inutilizam a primeira câmara.

Os envolvidos acabaram por assumir o furto das armas. Os advogados dos agentes reforçaram que se tratava de alimentar uma “paixão por armas” e tentaram argumentar que os seus clientes agiram cegos pela “vocação de colecionador”.

A investigação foi, entretanto, concluída depois de os agentes policiais terem assumido a acusação de "desvio de materiais selados", evitando assim a acusação de "tráfico de armas".

