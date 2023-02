Pelo menos cinco agentes ficaram feridos numa operação policial esta madrugada.

Alemanha

Polícias atacados por 40 pessoas em Trier

(dpa/lrs) - Uma operação policial levada a cabo na madrugada desta sexta-feira, em Trier, na Alemanha, terminou num episódio de grande violência, com cerca de 40 pessoas a atacar a polícia com barras de ferro e garrafas de vidro.

Pelo menos cinco agentes ficaram feridos, disse um porta-voz da polícia alemã esta manhã. Dois homens, de 42 e 21 anos, foram colocados sob custódia e os restantes estão em fuga.

Pouco depois da meia-noite, a polícia foi chamada a uma discoteca alegadamente devido a agressões físicas. Devido aos ânimos exaltados e ao grande número de pessoas embriagadas, vários carros patrulha acorreram ao local.

Enquanto tomavam conta das ocorrências, os polícias começaram a ser atacados por alguns dos presentes. De acordo com as autoridades, os polícias conseguiram repelir o ataque "com grande esforço" e recorrendo a gás pimenta.

"Barras de ferro, garrafas de vidro, vassouras e pás"

Por volta da mesma altura, cerca de 40 pessoas juntaram-se para atacar os agentes, que foram agredidos com "barras de ferro, garrafas de vidro, vassouras e pás". Um homem chegou, mesmo, a atirar um carrinho de compras na direção dos polícias. "Para as forças de segurança, que estavam em menor número, isto criou uma situação de perigo de vida", disse a polícia. Só quando um dos agentes disparou dois tiros de aviso para o ar é que a situação acalmou o suficiente para se poder evacuar os colegas feridos.

"Nunca vi uma explosão de violência como esta contra as forças policiais durante o meu tempo como chefe da esquadra da polícia de Trier", referiu Christian Hamm em comunicado divulgado ao início da manhã. "Um grupo de delinquentes violentos juntou-se para atacar e ferir a polícia simplesmente por causa da sua presença".

A polícia está agora a investigar os suspeitos por agressão física, resistência às autoridades, violação grave da paz e tentativa de libertação de prisioneiros.

