Manifestações em Paris já tiveram os primeiros distúrbios.

Polícia usa canhões de água e gás lacrimogéneo para repelir coletes amarelos

A polícia recorreu já a canhões de água e gás lacrimogéneo para repelir alguns manifestantes do movimento dos coletes amarelos nos Campos Elísios em Paris por entre pilhagens a lojas e incêndios de alguns veículos. De acordo com a agência France Presse, 31 pessoas foram detidas no episódio 18 dos protestos que vão prosseguir ao longo deste sábado em diversas cidades francesas. Cinco mil efetivos policiais e seis carros blindados foram deslocados para as ruas de Paris numa tentativa de controlar confrontos.



O ministro do Interior, Christophe Castaner, exortou através de mensagem na rede social Twitter as forças da ordem a que não permitissem "o caos e a violência" na capital francesa.

Aucun doute permis : ils appellent à la violence et sont là pour semer le chaos à Paris.

Des professionnels de la casse et du désordre équipés et masqués ont infiltré les cortèges.

Ma consigne au @prefpolice : répondre avec la plus grande fermeté à ces attaques inadmissibles. pic.twitter.com/ihOzZRittU — Christophe Castaner (@CCastaner) March 16, 2019

Em declarações citadas pelo diário Le Monde, uma fonte policial revelou que "o conjunto dos manifestantes convergiu para a place de l'Étoile, mas as forças da ordem são confrontadas por determinados indivíduos, violentos provocadores profissionais que também tentam destruir o mobiliário urbano e estão a ser mantidos à distância do Arco do Triunfo".



Embora a data de hoje seja indicada como determinante para o futuro do movimento, espécie de ultimato dirigido ao Presidente francês, Emmanuel Macron, os números de participantes divulgados pelas autoridades em relação ao passado sábado apontavam para 28.600, quase dez vezes menos do que no começo, a 17 de novembro. A France Presse refere que Eric Drouet, um dos rostos mais visíveis do movimento, apelou à presença massiva de coletes amarelos nas ruas parisienses, dirigindo uma mensagem vídeo a todos os "marselheses, bordeleses, toulousenses", entre outros, sem esquecer italianos, belgas, holandeses ou polacos.