Segundo a última atualização da OVD-Info, já foram detidos 14.853 manifestantes em 151 cidades.

Guerra na Ucrânia

Polícia russa detém manifestantes que seguravam cartazes em branco

Maria MONTEIRO Têm sido vários os relatos de repressão policial sobre os russos que protestam contra a guerra, mesmo quem o faz com mensagens vagas. Segundo a última atualização da OVD-Info, já foram detidos 14.853 manifestantes em 151 cidades.

A liberdade de expressão está cada vez mais asfixiada na Rússia, por isso os cidadãos vêem-se forçados a encontrar alternativas para protestarem contra a invasão russa da Ucrânia. É o caso de folhas ou cartazes em branco que têm sido levantados no espaço público por algumas pessoas, que muitas vezes se manifestam a título individual e de forma discreta, e que levaram a algumas detenções nos últimos dias.

No sábado passado, uma mulher foi alegadamente detida em Nizhny Novgorod, no centro do país, momento que foi capturado num vídeo que entretanto se tornou viral. “A polícia de Nizhny Novgorod prendeu hoje uma manifestante por protestar com um cartaz em branco. Bem-vindos à Rússia de 2022", escreveu Kevin Rothrock, editor da versão inglesa do jornal independente Meduza, no Twitter.

A mulher encontrava-se junto a um grupo de pessoas, mas aparentava ser a única a segurar num cartaz. As imagens mostram dois agentes da polícia a aproximar-se e a levá-la para longe das outras pessoas.

Regime russo já deteve mais de 12 mil manifestantes A Alta-Comissária das Nações Unidas para os Direitos Humanos, Michelle Bachelet, disse esta terça-feira que cerca de 12.700 pessoas foram detidas arbitrariamente na Rússia por terem participado em protestos pacíficos contra a guerra na Ucrânia.

Repressão policial acentua-se

De acordo com a OVD-Info, ONG russa de direitos humanos, a polícia já tinha prendido a ativista Anastasia Nikolaeva no final de fevereiro em Rostov-on-Don, no sul da Rússia. A organização informou, na altura, que Anastasia esteve detida durante oito dias depois de ser acusada de desobedecer a um agente por organizar um protesto individual, também segurando uma folha em branco.

Outro homem foi alegadamente detido a 6 de março, na Praça Kirov, em Yekaterinburg, pelo mesmo motivo, segundo um site noticioso independente. Também o SOTA, outro órgão russo independente, afirmou que a polícia deteve um cidadão de Ivanovo que tinha um cartaz com a mensagem “*** *****”, que provavelmente significa “Нет войне”, a tradução em russo da expressão “não à guerra”.

Esta segunda-feira, a organização activista Activatica divulgou um outro vídeo que mostra a polícia de choque a prender uma mulher que segurava um cartaz onde estava escrito “duas palavras”, na Praça de Manezhnaya, em Moscovo.

Foram precisos apenas segundos para que os agentes da polícia afastassem a manifestante que estava a conversar com o operador de câmara, que alegadamente estava a recolher as diferentes perspetivas dos russos sobre a oficialmente designada “operação militar especial”. Uma segunda mulher que se aproxima da câmara e que parece prestes a expressar o seu apoio à decisão de Moscovo também é rapidamente levada pela polícia.

Jornalistas independentes deixam o país

Esta não é a primeira vez que a população russa se vê forçada a contornar as práticas convencionais de protesto. Em 2014, seis ativistas foram presos em Moscovo por estenderem as mãos diante de si, como se estivessem a segurar “cartazes invisíveis”.

A 25 de fevereiro, o Comité de Investigação da Rússia emitiu um comunicado que alertava os russos para as repercussões legais de organizarem ou participarem em manifestações relacionadas com “a tensa situação de política externa”. Na mesma altura, o ministério do Interior russo afirmou que iria “tomar todas as medidas necessárias para assegurar a ordem pública.”

Rússia promete "punições graves" para quem divulgar informação falsa O parlamento russo aprovou, esta sexta-feira, uma lei para punir aquilo que classifica como notícias falsas sobre a ação do exército russo.

A 4 de março, a Rússia aprovou uma lei que criminaliza a informação independente, nomeadamente o uso dos termos “guerra” ou “invasão”, e que determina uma pena de prisão para os infratores que pode ir até aos 15 anos. Segundo o Comité de Proteção dos Jornalistas, sediado em Nova Iorque, pelo menos 150 repórteres e editores independentes terão deixado a Rússia.

