Desde que foi detido, o homem que sufocou o novo símbolo dos protestos antiracistas nos EUA já passou por três estabelecimentos prisionais.

Polícia que matou George Floyd transferido para prisão de alta segurança

Desde que foi detido, o homem que sufocou o novo símbolo dos protestos antiracistas nos EUA já passou por três estabelecimentos prisionais.

Detido na sexta-feira, indiciado pelos crimes de homicídio involuntário e homicídio em terceiro grau, Derek Chauvin foi mudado de estabelecimento prisional duas vezes no mesmo dia. Já passou por três. Esta segunda-feira acordou em Oak Park. Foi transferido para a prisão de alta segurança depois do “aumento inesperado de manifestantes junto àquele estabelecimento”.

Em conferência de imprensa, o diretor da prisão de Hennepin acrescentou que o risco de propagação do surto de covid-19 também motivou a transferência do homem que ressuscitou a fúria que decretou o recolher obrigatório em pelo menos 40 cidades, depois da morte filmada e posteriormente televisionada de George Floyd, o afro-americano de 46 anos que se tornou no novo símbolo dos protestos contra a violência e racismo que estão a incendiar os Estados Unidos há seis dias consecutivos.

Alvo de outras 18 queixas por abuso de poder e uso excessivo da força, Chauvin foi afastado da polícia de Minneapolis. Até 8 de junho vai ficar atrás das grades à espera do primeiro interrogatório judicial.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.