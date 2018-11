Sucessor de Michel Temer na presidência do Brasil visitava local de formação da Marinha no Rio de Janeiro. Vários meios de comunicação foram impedidos de entrar.

Polícia obriga repórter de imagem a apagar gravação de Bolsonaro

Sucessor de Michel Temer na presidência do Brasil visitava local de formação da Marinha no Rio de Janeiro. Vários meios de comunicação foram impedidos de entrar.

Um operador de câmara da TV Globo foi forçado pela Polícia Federal brasileira a apagar as imagens que acabara de registar de Jair Bolsonaro quando este visitava o Centro de Adestramento da Marinha na ilha da Marambaia, no Rio de Janeiro, local onde se processa a formação dos novos recrutas.

De acordo com a publicação Valor Económico, o profissional seguira viagem com o vencedor das presidenciais brasileiras e respetiva comitiva, gravando imagens até ser abordado pela polícia e obrigado a apagá-las. Além disso, os agentes registaram os seus dados pessoais, fotografaram-no e forçaram o seu regresso ao local onde embarcara.



Antes, ainda no Iate Clube, a imprensa fora expulsa pelo diretor social, de acordo com o relato da Valor Económico. Entretanto, Carlos Bolsonaro, um dos filhos do recém-eleito, colocou imagens na rede social Twitter em que deixa acusações à imprensa no sentido de que esta estará a distorcer ou a ignorar o que afirma o seu pai.



Tem gente que tem o único intuito de denegrir e virarão pó pelo próprio descrédito que criam. Veja a simples resposta que foi ignorada para propositalmente induzir que o Presidente eleito teria vetado parte da imprensa e seria contra a liberdade dos meios de comunicação: pic.twitter.com/uYjaRwZDmu — Carlos Bolsonaro (@CarlosBolsonaro) November 2, 2018

A Valor Económico conta que ficou de fora da visita, tal como os representantes da Folha de São Paulo, O Globo, O Estado de São Paulo, Rádio CBN e agência Bloomberg. A publicação acrescenta que uma agente da Polícia Federal chamou apenas os 21, quase todos a trabalhar para televisões, que estavam convidados a entrar e, questionada sobre os critérios de escolha, respondeu que não podia autorizar o acesso de todos.



Siga-nos no Facebook, Twitter e receba a nossa newsletter das 17h30.