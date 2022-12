A partir de 15 de dezembro e até 15 de janeiro, os polícias estão em protesto contra o governo federal.

Mundo 2 min.

Estradas

Polícia não vai passar multas de trânsito durante um mês na Bélgica

Paula SANTOS FERREIRA A partir de 15 de dezembro e até 15 de janeiro os polícias fazem greve às sanções de trânsito e de estacionamento, na Bélgica, em protesto contra o governo federal.

Será certamente uma greve inédita aquela que quatro sindicatos da polícia da Bélgica propõem aos seus filiados: não passar multas de trânsito durante um mês, entre o dia 15 de dezembro e o dia 15 de janeiro. Em relação às infrações do código da estrada e de estacionamento os agentes devem atuar “de maneira não repressiva”.



"É um mês sem quaisquer multas, exceto em caso de perigo grave e imediato. O polícia irá educar de forma verbal os condutores, sem que entre dinheiro nos cofres do estado”, declarou Fabrice Discry, delegado sindical do SNPS, citado pela RTL.

Nesta época do ano, as multas totalizam cerca de 500 milhões de euros que alimentam o fundo estatal, salientam os polícias. O objetivo dos quatro sindicatos da polícia (CGSP, SLFP, SNPS, CSC) é reduzir ao máximo este encaixe financeiro.

Esta é a forma de protesto delineada pelos sindicatos contra o governo federal por duas razões principais: o fim gradual da carreira dos polícias que se reformam aos 58 anos, que se extingue a partir de 2023, e o cancelamento dos aumentos salariais acordados.

Haverá exceções ao mês “sem sanções” que irá originar também menos controlos policiais nos aeroportos e menos ações de fiscalização de álcool ao volante, mas estas manter-se-ão.

Mais de 285 mil multas emitidas em 2021 no Luxemburgo O excesso de velocidade, a ultrapassagem indevida e o desrespeito pelos sinais de trânsito estão entre as infrações mais recorrentes.

As infrações que mantêm multa

As infrações verdadeiramente inaceitáveis, que coloquem em causa a segurança rodoviária e constituam um perigo, continuam a ser punidas com multa, alertam os polícias, dando como exemplos o excesso de velocidade, condução sob efeito do álcool, desrespeito pelo sinal vermelho ou recusa de prioridade.

“Não vamos deixar que as estradas das Bélgica se transformem num Faroeste, vamos continuar a fazer o nosso trabalho, mas recorrendo mais frequentemente à nossa capacidade de avaliação em determinados contextos”, sublinha Vincent Gilles, presidente da polícia SLFP, em declarações à RTBF.

O dirigente sindical defende que, por agora, será difícil estimar quantas multas deixarão de ser passadas, “mas talvez haja uma redução de 30% das receitas esperadas neste período, se assim for, serão menos 150 ou 160 milhões de euros para o Estado”.

Se o governo federal continuar intransigente quanto às reivindicações dos sindicatos, os polícias prometem continuar a greve às multas. “Se necessário, continuaremos até 2024”, avisam.

O Contacto tem uma nova aplicação móvel de notícias. Descarregue aqui para Android e iOS. Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.