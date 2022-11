Dois polícias foram atacados perto de uma estação de comboios em Bruxelas Norte. Órgãos de comunicação social belgas avançam que o agressor foi baleado.

Mundo 2 min.

Bélgica

Possível ataque terrorista em Bruxelas. Um polícia morreu após ataque com faca

Paula FREITAS FERREIRA Dois polícias foram atacados perto de uma estação de comboios em Bruxelas Norte. Órgãos de comunicação social belgas avançam que o agressor foi baleado.

Um polícia foi esta quinta-feira morto por esfaqueamento em Bruxelas e as autoridades estão a investigar a possibilidade de se tratar de um ataque terrorista, adiantou fonte judicial belga.



Segundo disse à agência Associated Press (AP) a procuradoria federal, dois polícias foram atacados perto de uma estação de comboios em Bruxelas Norte. Os órgãos de comunicação social belgas avançam que o agressor foi baleado.

Fonte judicial revelou à AP que “há suspeita de se tratar de um ataque terrorista”, sem acrescentar mais detalhes.

Segundo o jornal belga De Standaard, os dois polícias foram levados para o hospital "feridos". Um dos agentes, com idade entre os 25 e 30 anos, foi esfaqueado no pescoço e morreu em resultado dos ferimentos, confirmou o Ministério Público de Bruxelas ao jornal. O estado de saúde do outro polícia ainda não é conhecido.

O Ministério Público fará uma conferência de imprensa esta noite ou na sexta-feira de manhã assim que forem recolhidas mais informações sobre o ataque.

Desconhece-se o estado de saúde do outro polícia que foi atacado. Foto: AFP

Segundo o diário belga, o atacante foi atingido duas vezes após o esfaqueamento: uma na perna e outra no abdómen. Foi detido e levado para o hospital para receber assistência médica.

No início do dia, ter-se-á apresentado na esquadra da polícia em Evere, onde, aos gritos, anunciou que iria matar polícias. O homem, que se encontrava ilegalmente na Bélgica, foi interrogado, mas o procurador do Ministério Público terá decidido não impor nenhuma medida de coação ao cidadão estrangeiro.

Várias fontes citadas pelo De Standaard afirmam que o homem gritou 'Allahu Akbar' antes de atacar os polícias.

A Ministra dos Assuntos Internos, Annelies Verlinden (CD&V), já reagiu ao ataque no Twitter: "Terrível tragédia e notícias desoladoras", escreveu. "Os meus pensamentos estão em primeiro lugar e principalmente com as famílias enlutadas, com os agentes da polícia e com toda a organização policial. Estou a acompanhar de perto a situação e estou em contacto com o presidente da câmara, o chefe da polícia e os serviços de segurança. Esta violência contra o nosso povo é inaceitável", acrescentou.

Não temos permissão para mostrar este conteúdo. Não deu o seu acordo para o conteúdo integrado proveniente de twitter. Clique aqui para alterar as suas preferências e volte a carregar a página. Dar o seu consentimento

*com agência Lusa





O Contacto tem uma nova aplicação móvel de notícias. Descarregue aqui para Android e iOS. Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.