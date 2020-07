O condutor, que evitou o controlo policial, atropelou o agente francês em Port-Sainte-Marie e foi posteriormente detido.

Polícia morre atropelado numa operação stop no sudoeste de França

O condutor, que evitou o controlo policial, atropelou o agente francês em Port-Sainte-Marie e foi posteriormente detido.

Um agente da polícia francesa de 26 anos morreu esta madrugada depois de ser atropelado por uma viatura numa operação de rotina numa estrada em Port-Sainte-Marie, no sudoeste de França.

A recusa do automobilista em cumprir as ordens da polícia acabou em tragédia com o condutor a ser detido posteriormente na esquadra de Agen.

Na sua página do Facebook, a gendarmeria de Lot-et-Garonne afirmou ter ficado "abatida" pela "morte em serviço" de um "camarada". Expressou ainda "profunda emoção pela família, entes queridos e camaradas de Lot-et-Garonne atingidos duramente nestas terríveis circunstâncias".





