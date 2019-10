Por motivos de segurança todos os migrantes foram transferidos do bote em que estavam para a embarcação da Polícia Marítima, transportados para o porto de Molívos e entregues às autoridades gregas.

Polícia Marítima portuguesa salva 42 migrantes, metade deles crianças, ao largo da ilha grega de Lesbos

Por motivos de segurança todos os migrantes foram transferidos do bote em que estavam para a embarcação da Polícia Marítima, transportados para o porto de Molívos e entregues às autoridades gregas.

A Polícia Marítima (PM) portuguesa, em missão na ilha grega de Lesbos resgatou, na madrugada deste domingo, 42 migrantes, dos quais 21 crianças, sete mulheres e 14 homens, anunciou aquela força.

Segundo a PM, a equipa na viatura de vigilância costeira detetou, pelas 04:48, a existência de um possível bote em águas territoriais turcas, tendo sido solicitado pela Guarda Costeira grega que a equipa na embarcação "TUBARÃO" efetuasse a aproximação ao bote e o acompanhasse até terra, em direção à região de Kalo Limani.

O bote, com 42 migrantes a bordo, foi intercetado pelas 05:44, encontrando-se em direção a uma zona perigosa e de difícil acesso por terra.

Por motivos de segurança, acrescenta a PM, foi decidido transferir todos os migrantes para a embarcação da Polícia Marítima, transportá-los para o porto de Molívos e entregá-los às autoridades gregas.

Desde 2014, quando iniciou a participação na missão POSEIDON, na Grécia, a Polícia Marítima portuguesa já resgatou 6.541 migrantes.

A Polícia Marítima encontra-se integrada na operação POSEIDON, sob égide da agência europeia FRONTEX e em apoio à Guarda Costeira grega, com o objetivo de controlar e vigiar as fronteiras marítimas gregas e externas da União Europeia, no combate ao crime transfronteiriço, no âmbito das funções de guarda costeira europeia.

