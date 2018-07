Polícia israelita fecha acessos à mesquita de Al-Aqsa após distúrbios

A presidência francesa está imersa numa profunda crise: um homem de confiança do presidente, responsável pela sua segurança, é acusado de criar uma espécie de milícia no Eliseu e de ter-se feito passar por polícia para espancar manifestantes no 1 de maio. Um escândalo que rebentou só agora e que ameaça ser o Watergate de Macron.