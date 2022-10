A vítima foi encontrada inconsciente e com um ferimento na cabeça.

Crime

Polícia investiga morte de homem encontrado no centro de Nancy

AFP A vítima foi encontrada inconsciente e com um ferimento na cabeça.

Foi aberta uma investigação por homicídio voluntário após a morte de um homem encontrado inconsciente na quarta-feira à noite no centro de Nancy (Meurthe-et-Moselle), disse o Ministério Público (MP) esta quinta-feira.

Os bombeiros foram chamados por volta das 22h "para socorrer um homem visivelmente inconsciente": estava "deitado de costas no chão, entre dois carros estacionados, com a cabeça ligeiramente no pavimento" e "tinha uma grande ferida no couro cabeludo", disse o procurador da República, François Pérain.

A equipa de emergência médica tentou ressuscitá-lo, "sem sucesso", acrescentou.

A polícia judiciária está encarregue da investigação, que visa "inicialmente identificar a vítima", informou o responsável.

