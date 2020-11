Duas pessoas acabaram detidas. Outra testou positivo para o novo coronavírus. Depois do balanço, as autoridades aconselham os mais de 300 participantes a recorrer a um teste PCR com urgência.

Polícia interrompe festa em Paris com pelo menos um infetado

As autoridades francesas interromperam uma festa numa residência privada, nos arredores da capital, este sábado, onde estavam pelo menos 300 pessoas. O evento estava a decorrer, dizem, "em completo desrespeito para com as normas de saúde".

Num comunicado de imprensa publicado na tarde de sábado, a polícia revelou, entretanto, que pelo menos um dos participantes testou positivo para a covid-19 e convidou todos os presentes "a fazer o teste o mais rapidamente possível e a isolarem-se pelo menos até que os resultados do seu teste sejam recebidos".

Para já, foi aberto um inquérito de desrespeito à ordem pública pela Segurança Departamental de Val-de-Marne, "a fim de identificar os organizadores deste partido clandestino, bem como o proprietário das instalações". Pelo menos duas pessoas foram detidas, já este domingo. Nas próximas 48 horas devem contar a sua versão dos factos a um juiz de instrução criminal.



Segundo a imprensa francesa, os arguidos devem ainda responder por desrespeito às autoridades já que, "descontentes", vários indivíduos arremessaram garradas contra os agentes que foram chamados para interromper uma festa, em plena parte II do confinamento francês.

No episódio que é destaque em todo o país, as autoridades para evacuar o local, sem provocar feridos.

