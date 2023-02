As autoridades belgas prenderam, este sábado, um homem na casa dos 40 anos com uma arma de fogo perto do local da eleição da Miss Bélgica 2023, em De Panne.

Polícia evitou possível atentado no concurso Miss Bélgica

AFP As autoridades belgas prenderam, este sábado, um homem na casa dos 40 anos com uma arma de fogo perto do local da eleição da Miss Bélgica 2023, em De Panne.

Um "atentado" terá sido evitado este sábado em De Panne, na costa belga, onde um homem armado foi preso perto do teatro que acolhia a eleição da Miss Bélgica 2023, anunciou a procuradoria federal.

Eric van der Sijpt, porta-voz da procuradoria federal belga, disse à AFP, que por volta das 17h30, um homem, na casa dos 40 anos foi detido "nas proximidades" do local do concurso na posse de uma arma de fogo. Uma outra arma foi encontrada mais tarde no seu carro, afirmou a mesma fonte.

Motivos ainda desconhecidos

"Não podemos dizer nada nesta fase sobre os motivos [do suspeito], que serão o objeto de investigação", mas "provavelmente evitámos um atentado", acrescentou van der Sijpt, que disse que se estimava que centenas de pessoas estivessem presentes no evento.

As primeiras a chegar ao evento, previsto para as 20h30, foram barradas à entrada do teatro enquanto a polícia inspecionava as instalações, segundo a agência de notícias Belga. A cerimónia começou com cerca de uma hora de atraso.

De acordo com os meios de comunicação do país, o suspeito conduzia um carro alugado na província oriental de Limburg, onde vive, e terá sido uma pessoa próxima do indivíduo que terá alertado a polícia, permitindo a detenção.





