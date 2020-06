Autoridades fazem buscas para encontrar cocodilo do Nilo com 250 kg, de uma espécie "muito agressiva", dizem especialistas.

Polícia espanhola procura crocodilo à solta no rio Douro

Autoridades fazem buscas para encontrar cocodilo do Nilo com 250 kg, de uma espécie "muito agressiva", dizem especialistas.

As autoridades espanholas procuram um crocodilo do Nilo, com 250 kg, que estará no rio Douro, entre o troço de 20 quilómetro entre Simancas e Tordesilhas.

As buscas para capturar o réptil, classificado como sendo de "uma espécie agressiva", começaram ainda ontem à tarde, depois de três testemunhos distintos terem contactado a polícia sobre o avistamento de um crocodilo, na zona de Pesqueruela (Valladolid), entre sexta-feira e sábado.

Estão envolvidos vários meios, incluindo drones, e uma dezena de especialistas, entre agentes da polícia de Simancas e do Serviço de Proteção da Natureza da Guarda Civil.

Continúa movilizada la Policía Local de Simancas y el Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil -SEPRONA- para localizar al cocodrilo🐊 que ha sido visto en la confluencia del río Duero y el río Pisuerga, #Valladolid Imagen del @nortecastilla pic.twitter.com/rCy3B6IXpv — 112 Castilla y León (@112cyl) June 7, 2020



Os relatos dos avistamentos foram, segundo adianta o El País, comprovados por vestígios de mordeduras em restos de peixes e pelos dois ninhos "encontrados", pelos biólogos. As autoridades acreditam que o crocodilo seria o animal de estimação de alguém e que poderá ter fugido de uma casa próxima do rio ou ter sido largado num afluente do Douro, quando começou a crescer. O presidente da autarquia de Tordesilhas alertou para o perigo que o animal pode representar para a população e foi interdita a zona onde foram detetados os vestígios que deixou.

O crocodilo de Castelo do Bode e o peixe-gato

Há cerca de dez anos, sucessivos avistamentos davam conta de que existiria um crocodilo na albufeira de Castelo do Bode, perto do rio Zêzere, no centro de Portugal.

As primeiras notícias sobre esses avistamentos começaram em abril e duraram até junho de 2011, com o relato mais recente de um praticante de canoagem que ter descrito às autoridades ter visto um animal "com cerca de um metro, a 19 quilómetros a norte do local do anterior avistamento, na zona de limite da freguesia de Cernache do Bonjardim e do concelho da Sertã", noticiou, na altura o jornal regional, 'O Mirante'.

As autoridades fizeram buscas exaustivas nas águas da albufeira, de 60 quilómetros, e nas suas margens mas nunca encontrou nenhum crocodilo.



O avistamento do réptil exótico, um boato com mais de uma década, que de vez em quando ressurgia, não se confirmou atribuindo-se a confusão com o avistamento de um peixe-gato, que, apesar de não ser escamoso, poderá ser facilmente confundido com um réptil.

