Covid-19

Polícia dispara e fere manifestantes anticonfinamento em Roterdão

A polícia holandesa disparou e feriu várias pessoas na sexta-feira em Roterdão, numa manifestação de protesto contra as medidas restritivas impostos pelo Governo. Um carro da polícia foi incendiado durante os protestos. Os incidentes tiveram lugar durante uma manifestação contra as actuais restrições sanitárias e o plano do governo de proibir pessoas não vacinadas de frequentar determinados locais públicos. Houve acusações que foram disparadas balas verdadeiras, mas a polícia não confirma esta informação.

Várias dezenas de pessoas foram presas e pelo menos sete ficaram feridas, incluindo agentes da polícia, numa noite de violência numa das principais ruas de Roterdão.

A Holanda tornou-se o primeiro país da Europa Ocidental a reintroduzir um encerramento parcial na semana passada com uma série de restrições de três semanas em restaurantes, lojas e desportos para lidar com o aumento dos casos Covid-19.

"Foram disparados tiros de advertência em várias ocasiões. A dada altura, a situação tornou-se tão perigosa que os agentes se sentiram obrigados a disparar contra os alvos", disse a polícia. A manifestação "levou a motins. Os fogos foram ateados em vários locais", disse a polícia numa declaração.

Como grande parte do resto da Europa, os Países Baixos assistiram a um surto de casos de Covid nos últimos dias, com mais de 21.000 novas infecções registadas na sexta-feira.

As últimas restrições, anunciadas a 12 de Novembro, provocaram confrontos entre manifestantes e polícias fora do Ministério da Justiça em Haia.

Em Janeiro, a Holanda viveu os seus piores tumultos em quatro décadas, após um recolher obrigatório ter entrado em vigor. Este sábado, espera-se que vários milhares de pessoas assistam às manifestações convocadas para Amesterdão e Breda, de acordo com os meios de comunicação locais, uma vez que o governo holandês considera restringir o acesso a locais de alimentação e recreio apenas aos vacinados ou curados de Covid.

Medidas semelhantes já foram tomadas na vizinha Alemanha, enquanto a Áustria se prepara para lançar um confinamento quase total na próxima segunda-feira.

