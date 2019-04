Relatório do Comité Anti-Tortura do Conselho da Europa aconselha que as autoridades "procurem informações exatas e não confissões dos suspeitos de crimes", evitando assim cometer atos de violência.

Polícia deve melhorar modelo dos interrogatórios

Relatório do Comité Anti-Tortura do Conselho da Europa aconselha que as autoridades "procurem informações exatas e não confissões dos suspeitos de crimes", evitando assim cometer atos de violência.

A polícia "deve melhorar o modelo dos seus interrogatórios a suspeitos de terem cometidos crimes" de modo a evitar que sejam cometidos atos de violência e maus tratos, segundo aponta um relatório do Comité Anti-Tortura (CPT) do Conselho da Europa. O documento indica que as autoridades "devem ter interrogatórios centrados na obtenção de informações exatas e fiáveis e não em confissões", evitando assim "aumentar o risco de maus tratos".

O relatório recomenda que as autoridades nacionais "elaborem regras ou diretivas claras quanto ao modelo de interrogatório numa perspetiva não acusatória, diminuindo o risco de erro humano e de falsas confissões", acrescentando que este modelo "já existe em diversos Estados-membros, sendo uma referência para o CPT, além de ser cada vez mais aceite à escala universal".

Embora saúde "as importantes melhorias" já alcançadas em diversos países europeus "no capítulo da prevenção dos maus tratos policiais", o CPT sublinha que estes "continuam a ser um problema muito grave num número não negligenciável de países". Nos últimos dez anos, o Comité "recolheu mesmo alegações de maus tratos policiais que podem ser classificados como atos de tortura em cerca de um terço dos Estados-membros do Conselho da Europa".

Mykola Gnatovskyy, Presidente do CPT, afirmou: "Há ainda muito a fazer no território do Conselho da Europa para erradicar o fenómeno dos maus tratos policiais. Não podemos esperar mudanças significativas na cultura dos serviços de polícia sem um forte empenhamento no plano nacional, um reforço de responsabilização da polícia e uma abordagem moderna aos interrogatórios".



O documento encoraja ainda os Estados no sentido de que as pessoas detidas pela polícia "sejam colocadas em locais centrais e não em meras células de polícia nas esquadras de menores dimensões". Além disso, é recomendada "a afetação de agentes que supervisionem as detenções e possam assegurar os direitos fundamentais e garantias contra maus tratos".



