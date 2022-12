As autoridades iranianas já utilizam tecnologias, incluindo câmaras rodoviárias, para multar as mulheres que conduzem sem o véu obrigatório, e que podem implicar até dois meses de prisão.

Irão

'Polícia da moralidade' poderá ser substituída por 'novas tecnologias'

O Centro de Promoção da Virtude e Proibição do Vício do Irão afirmou esta segunda-feira “que a missão da polícia da moralidade terminou”, mas sublinhou que estão a ser estudadas novas tecnologias para controlar o vestuário das mulheres.



“A missão das patrulhas da polícia da moralidade terminou”, declarou Ali Janmohamadi, porta-voz do Centro de promoção da virtude e proibição do vício, em declarações ao diário Jamaran.

Procuradoria-Geral do Irão anuncia fim da polícia da moralidade Os analistas consideram o fim da polícia da moralidade como uma cedência ao movimento popular de protesto que o país vive há três meses.

No entanto, Janmohamadi indicou que “estão a ser tomadas decisões sobre a castidade e o véu, para que, se Alá quiser, se apliquem num âmbito mais moderno, com o uso de novas tecnologias”.

O funcionário defendeu que existe um forte sentimento popular para que se respeitem “a castidade e o 'hijab'”, véu feminino, pelo que “as autoridades policiais e judiciais devem tomar medidas”.

As autoridades iranianas utilizam tecnologias, incluindo câmaras rodoviárias, para multar as mulheres que conduzem sem o véu obrigatório, e que podem implicar até dois meses de prisão.

O regime iraniano está confrontado há mais de dois meses com protestos após a morte de Mahsa Amini, detida pela 'polícia da moralidade' por uso incorreto do véu, e desde então esta unidade especial deixou de percorrer as ruas do país.

