Polícia colombiana terá deixado morrer nove jovens queimados em cela

O incidente ocorreu em setembro e foi agora tornado público quando a atuação das autoridades deste país é cada vez mais questionada por organizações de direitos humanos.

Nove jovens que foram detidos num centro policial no município colombiano de Soacha, a sul de Bogotá, morreram num incêndio que deflagrou numa cela, denunciou na terça-feira o vereador local Diego Cancino, que considerou tratar-se de um "massacre".

O incêndio teve lugar a 4 de Setembro, de acordo com a Reuters, cinco dias antes da morte de um homem que foi agredido por dois polícias que lhe deram choques com uma arma elétrica, um acontecimento que gerou violentos protestos que deixaram 13 pessoas assassinadas e centenas de feridos às mãos da polícia de choque.

"A 4 de setembro sofremos outro massacre", afirmou Diego Cancino em vídeo no Twitter. "Dias antes, estavam a ser torturados, eram maltratados, não lhes era dada comida, eram ameaçados, sofriam de fome". Testemunhas e familiares das vítimas denunciaram que um dos detidos ateou fogo a um cobertor e um agente da polícia lançou um artefacto que intensificou as chamas na cela.

"A polícia saiu e deixou os jovens presos, não deixaram ninguém entrar, não deixaram usar extintores, os jovens queimaram-se [...], deixaram que as chamas queimassem os jovens", relatou o vereador.

A polícia admitiu o incêndio e a morte de oito das 11 pessoas que estavam detidas, mas disse que os agentes que se encontravam no local procederam ao controlo do incêndio, prestaram primeiros socorros e evacuaram os feridos para hospitais.



O incidente ocorreu no dia 4 de setembro na esquadra de San Mateo e este "massacre" não foi publicado "de forma suficientemente conclusiva e as investigações não foram efectuadas", disse Cancino na sua conta do Twitter, juntamente com um vídeo do que aconteceu. De acordo com ele, havia cerca de 20 jovens no local, que estavam a ser torturados e os seus familiares não estavam autorizados a visitá-los.

A polícia colombiana enfrenta duras críticas e acusações de abuso na contenção de manifestações sindicais e estudantis.

