As autoridades descobriram esta madrugada 39 corpos dentro de um camião na zona leste de Londres. Os agentes detiveram o motorista que está preso por suspeita de assassinato.

Polícia britânica descobre 39 corpos dentro de camião perto de Londres

A polícia de Essex, no Reino Unido, encontrou esta madrugada 39 corpos dentro de um camião numa zona industrial de Grays na zona leste de Londres. De acordo com a Sky News, vários agentes detiveram o motorista, um homem de 25 anos da Irlanda do Norte, preso por suspeita de assassinato. A polícia relatou que há pelo menos um adolescente entre os mortos, diz a BBC.

De acordo com The Sun, a descoberta foi feita à 1:40 da manhã no parque industrial Waterglade em Grays depois de as autoridades receberem um aviso. Em declarações à Associated Press, o superintendente de polícia Andrew Mariner explicou que estão a investigar a identidade dos cadáveres. O camião chegou ao Reino Unido no sábado, 19 de outubro, e aparentemente, veio da Bulgária entrando no país através do porto galês de Holyhead.

