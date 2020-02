Esta tarde um outro caso envolvendo o esfaqueamento de pessoas ocorreu em Londres, uma situação que a polícia descreveu como um "incidente com ligações terroristas"

Polícia belga dispara sobre suspeito de tentar esfaquear duas pessoas

A polícia belga disparou esta tarde contra um homem suspeito de ter atacado duas pessoas com uma faca, na rua de Bevrijdingslaan, na cidade de Ghent, noticia o jornal belga 'Het Laatste Nieuws'.

O homem foi atingido e ferido na mão pelo disparo, mas os motivos do ataque não são ainda conhecidos.

A polícia e o Ministério Público da Flandres Oriental estão a investigar o incidente. O que sabe até ao momento é que relatórios iniciais, apontam que a polícia atirou contra uma pessoa suspeita de ter tentado esfaquear outras.

Apesar do forte dispositivo policial, não se sabe se houve feridos, além do suspeito atingido, em resultado do ataque, que aconteceu minutos depois de em Londres um homem ter sido abatido pela polícia, por alegadamente ter esfaqueado e ferido duas pessoas, numa situação que a polícia descreveu como um "incidente com ligações terroristas".