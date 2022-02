Uma investigação administrativa será lançada depois de ter sido colocado um vídeo na Internet mostrando um agente da polícia apontando a arma a um condutor.

Protestos em Paris

Polícia apontou arma a um condutor na manifestação

Redação

O responsável pela polícia de Paris pediu, domingo, uma investigação administrativa interna após a divulgação nas redes sociais de um vídeo mostrando um polícia apontando a sua arma no sábado a um automobilista, place de l'Etoile em Paris. "Um vídeo está actualmente a circular nas redes sociais na sequência de uma intervenção policial nos Campos Elísios.

O vídeo, que também foi transmitido nas notícias da TF1 às 20h, mostra um polícia a sair do seu carro , com uma arma na mão. Perseguia um carro branco cujos ocupantes transportavam bandeiras tricolores e afirmavam fazer parte dos comboios anti- passe sanitário.

O vídeo mostra o polícia a apontar a sua arma ao condutor.

Anteriormente, outro vídeo colocado nas redes sociais mostrava um elemento da força policial a bater violentamente na cabeça de um homem com um bastão na avenida dos Campos Elísios.

A prefeitura policial de Paris disse à AFP que este último vídeo não fazia parte da investigação administrativa anunciada.

Policia dispersa manifestantes para acabar com bloqueio no centro de Paris As forças da ordem francesas dispersam manifestantes com gás lacrimogénio.

As forças policiais efectuaram 97 detenções e 513 multas contra os opositores das medidas sanitárias que participaram na operação denominada "comboios de liberdade", de acordo com um relatório global divulgado no domingo pela polícia de Paris.

