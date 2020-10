Relatório divulgado denuncia que números nas forças armadas são ainda mais elevados.

Polícia alemã tem mais de 300 extremistas de direita nas suas fileiras

Nos últimos anos a infiltração da extrema-direita nas forças militares e policiais alemãs tem preocupado as autoridades. Na terça-feira o serviço alemão de inteligência interna, o BfV, publicou um relatório que expõe um retrato nada positivo.

De acordo com o documento, foram detetados 377 casos de extrema-direita nas diferentes forças policiais. Por sua vez, no exército esses números atingem os 1069 casos nos últimos três anos. Mas estes são apenas os que se conhecem. Segundo o BfV, o fenómeno deve ser maior e ainda que seja um grupo pequeno de agentes dentro das forças de segurança, isto representa "um risco significativo para o Estado e para a sociedade".

Para o ministro alemão do Interior, trata-se de uma minoria. "Isto quer dizer que a esmagadora maioria dos que trabalham nos serviços de segurança, mais de 99%, respeitam a Constituição. Isto também quer dizer que não temos um problema estrutural com extremismo entre as forças de segurança, quer a nível nacional quer a nível regional", afirmou, de acordo com o Público. Ainda assim, Seehofer sublinhou que "cada caso é uma vergonha", notando ainda que estas forças têm como função "dar o exemplo".

O relatório foi pedido pelo ministro após o assassínio de um político pró-refugiados, Walter Lübcke, em Kassel, e de um ataque a uma sinagoga em Halle, no ano passado, e foi baseado numa análise de todos os casos, confirmados e suspeitos, em todas as forças uniformizadas nos 16 estados federados do país entre 2017 e Abril de 2020.

Dos Verdes, Irene Mihalic, segundo o Público, voltou a criticar a resistência do ministro do Interior em fazer um estudo sobre o extremismo e racismo na polícia com uma profundidade que este relatório não tem. "Não consigo perceber de maneira nenhuma esta hostilidade em relação à ciência", comentou, acrescentando que era melhor partir do princípio de que "estes números já estão desatualizados".

Já investigador de criminologia Joachim Kersten classificou o relatório como um passo na direção certa, mas sendo pouco mais do que um elencar de casos conhecidos, defendeu que é preciso ir mais fundo. Há, defendeu, "uma espécie de vergonha patológica" em relação à questão, mas "se a vergonha leva apenas a que as coisas sejam escamoteadas e que se negue e se olhe para o outro lado, então cria-se este tipo de problemas", alertou, citado pelo Washington Post.

