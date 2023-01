O homem é acusado de passar informação confidencial dos serviços de inteligência alemãs a Moscovo.

Polícia alemã prende cidadão que terá espiado para a Rússia

A polícia alemã deteve um segundo suspeito de espionagem por este ter passado material confidencial do serviço de inteligência estrangeiro (BND na sigla germânica) para a Rússia, num caso que o Vice-Chanceler, Robert Habeck, já classificou de "particularmente preocupante".

A procuradoria federal adiantou que o homem é conhecido com Arthur E. e terá sido detido no aeroporto de Munique, depois de ter chegado dos Estados Unidos.

O cidadão alemão não é funcionário do governo. As autoridades acreditam que o homem recebeu informações de um analista sénior do BND e viajou para a Rússia para as entregar a um serviço de inteligência. O analista Carsten L. foi detido o mês passado.

A grande preocupação da Alemanha é a Rússia estar na posse de informações partilhadas pelos EUA e Reino Unido, avançou a revista Focus no mês passado.

Este é o último de vários casos de alegada espionagem russa na Alemanha, um fenómeno que já condicionava as relações entre Berlim e Moscovo, mesmo antes da invasão russa da Ucrânia.

Berlim já acusou o Kremlin de ataques informáticos no país e de influenciar as eleições de 2021. Em agosto de 2019, um antigo comandante militar checheno foi abatido a tiro, durante o dia, num parque de Berlim, alegadamente por ordem de Moscovo.

