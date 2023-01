Veja as imagens da operação especial de detenção do homem, de 32 anos, suspeito de preparar um ataque com "arma biológica" à base de ricina e cianeto.

Alemanha

Polícia alemã detém suspeito de preparar atentado terrorista

Um homem iraniano, de 32 anos, de idade, foi preso pela polícia alemã por suspeitas de estar a preparar um possível atentado "islamista" com recurso a ricina e cianeto.

O iraniano é “suspeito de ter preparado um grave ato de violência que ameaça a segurança do Estado ao obter cianeto e ricina com vistas a cometer um ataque islâmico”, especificam os investigadores.



A detenção foi feita nas últimas horas, tendo durante a noite sido feita uma rusga ao apartamento do suspeito em Castrop-Rauxel, na Renânia do Norte-Vestefália.



As equipas revistaram a casa, durante a noite, à procura de "substâncias tóxicas" destinadas a realizar o ataque, segundo o comunicado de imprensa do gabinete do procurador-geral e da polícia de Munster.

Contudo, os investigadores acabaram por não encontrar "nenhuma prova" da presença destes produtos na casa do suspeito, disse o procurador Holger Heming à AFP ao meio-dia.

Segundo o ministro regional do Interior, Herbert Reul, as autoridades tinham recebido "indicações para serem levadas a sério" que levaram "a polícia a agir durante a noite". Segundo o diário Bild, as autoridades tinham sido avisadas há vários dias por um serviço de inteligência estrangeiro da ameaça de um ataque terrorista com recurso a uma "bomba química".

Apesar da falta de provas inicial, a Ministra Federal do Interior Nancy Faeser justificou a rusga policial. "Os nossos serviços de segurança levam muito a sério todas as indicações sobre o perigo do terrorismo islâmico", declarou a governante.

Irmãos detidos

Resta saber se os tribunais terão provas suficientes para apresentar acusações contra o iraniano, de 32 anos, e uma segunda pessoa quer foi também detida no mesmo local durante a noite. Segundo a estação pública de televisão WDR, o sujeito é irmão do iraniano suspeito.

Nesta fase, o homem de 32 anos, continua a ser o principal "suspeito de ter preparado um grave ato de violência que ameaça a segurança do Estado, obtendo cianeto e ricina com vista a cometer um ataque de natureza islamista", refere um comunicado emitido pela magistratura local.

A ricina é um agente altamente tóxico, que pode ser usado como uma "arma biológica", segundo a classificação do Instituto Robert Koch, responsável pela monitorização médica e sanitária na Alemanha. Este proteína é extraído das sementes da planta com o mesmo nome, constituindo um veneno mortífero, como o cianeto.

Nas imagens do canal privado de televisão NTV, os dois suspeitos são vistos a serem levados, em roupa interior, pelos agentes policias, vestindo fatos de proteção especial, devido ao risco biológico.

Em 2018, a polícia alemã já tinha prendido um tunisino, de 31 anos, e a sua mulher, suspeito de preparar o que teria sido o primeiro ataque "biológico" no país. Na casa do casal, que tinha prometido fidelidade ao grupo estatal islâmico (EI), os investigadores encontraram 84,3 mg de rícina e cerca de 3.300 grãos de ricina para fazer o veneno. Dois anos mais tarde, o homem foi condenado a 10 anos de prisão e a sua esposa a 8 anos.

