Insólito

Polícia alemã detém motorista que transportava morcegos assados

Redação Além de morcegos, o homem de 31 anos, que se encontra detido por várias infrações, levava, na carrinha que conduzia, quase uma tonelada de peixe sem as condições de refrigeração necessárias.

A polícia federal alemã encontrou vários morcegos assados e quase uma tonelada de peixe não refrigerado numa carrinha que inspecionou, na segunda-feira, junto à fronteira com a Bélgica, em Aachen.

De acordo com as autoridades, que comunicaram esta quarta-feira detalhes da operação, um homem de 31 anos transportava a mercadoria da Bélgica para a Alemanha. O Deutsche Welle noticia, citando uma declaração da polícia, que o condutor, um cidadão da Costa do Marfim, enfrenta vários processos desde uma queixa criminal por infrações de trânsito, a ter tentado entrar no país sem documentos ou carta de condução.

Além disso, adianta o mesmo órgão, serão instaurados processos por violação das regras de higiene e segurança alimentar, e possivelmente também por potenciais violações às leis de conservação da natureza relacionadas com os morcegos.

Foto: Bundespolizeidirektion Sankt A/dpa

A carga foi confiscada depois de um veterinário do gabinete local de proteção do consumidor ter inspecionado a carrinha que também não tinha seguro.

O homem encontra-se detido por ordem do tribunal de Aachen enquanto aguarda a sua extradição para Itália, onde está registado como residente.



Desconhecem-se detalhes sobre o destino exato dos morcegos e do peixe.

