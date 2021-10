Arma não foi devidamente inspecionada antes do ator gravar a cena em que disparou e matou acidentalmente a diretora de fotografia, Halyna Hutchins.

Polícia admite fazer acusações criminais no caso dos disparos feitos por Alec Baldwin

Ana TOMÁS Arma não foi devidamente inspecionada antes do ator gravar a cena em que disparou e matou acidentalmente a diretora de fotografia, Halyna Hutchins.

A pistola utilizada por Alec Baldwin nas gravações do filme 'Rust', na semana passada, não foi cuidadosamente verificada antes de ser entregue ao ator, que acabou por disparar uma bala de chumbo, em vez de pólvora seca, matando acidentalmente, a diretora de fotografia do filme, Halyna Hutchins, e ferindo o realizador, Joel Souza.

As conclusões são da investigação levada a cabo pelas autoridades policiais, que revelaram os detalhes, esta quarta-feira, em conferência de imprensa, e admitiram fazer acusações criminais contra elementos da produção, segundo a agência Reuters.

O xerife do Condado de Santa Fé, Adan Mendoza, e a procuradora do Ministério Público, Mary Carmack-Altwies consideraram ter havido uma atitude complacente em relação aos procedimentos de segurança no set de filmagens antes do trágico incidente.

"Suspeitamos que foram encontradas outras munições no cenário. Vamos determinar como é que elas lá chegaram, porque é que lá estavam, porque não deviam lá ter estado", referiu o xerife, citado pela BBC. Adan Mendoza acrescentou que as autoridades tinham recuperado 600 objetos até agora, incluindo três armas de fogo e 500 cartuchos de munições e que o projétil retirado do ombro do realizador Joel Souza tinha sido entregue como prova.

Baldwin já tinha feito dois disparos com balas reais dias antes do acidente fatal Havia protestos e conflitos no seio da equipa do filme "Rust" quase desde o início das filmagens.

"Penso que os factos são claros - uma arma foi entregue ao Sr. Baldwin. A arma [estava] funcional e disparou uma bala real matando a Sra. Hutchins e ferindo o Sr. Souza", resumiu.

Hannah Gutierrez, a armeira responsável por verificar as armas usadas, disse aos investigadores que tinha verificado as armas no local mas que não tinha encontrado munições reais antes dos disparos, de acordo com as autoridades.

Também Dave Halls, o assistente de realização do filme, entregou a arma a Baldwin, usando a expressão 'cold gun', que indica que é segura de ser manuseada. Halls já tinha sido despedido de um cenário de filme anterior em 2019 por causa de um percalço com uma arma.

Mais de 15 mil assinam petição para que armas reais sejam banidas de filmagens O apelo foi iniciado depois de a diretora de fotografia do filme “Rust” ter sido atingida por um tiro disparado pelo ator Alec Baldwin, durante as filmagens.

Membros da equipa de produção do filme terão usado armas com munições reais e participado num jogo, designado de 'plinking', horas antes de Halyna Hutchins ser morta, segundo afirmou a fundadora e CEO do The Wrap, Sharon Waxman, à CNN, citando informações de uma fonte com acesso ao set de filmagens. Uma das armas utilizadas nesse jogo terá sido, segundo a mesma fonte, entregue mais tarde ao ator.



Embora não tenham sido ainda apresentadas acusações criminais, essa possibilidade não está excluída. "Todas as opções estão em cima da mesa... Ninguém foi excluído neste momento", afirmou Carmack-Altwies.

Especialistas judiciais, ouvidos pela agência, afirmam que as acusações criminais são possíveis, mas que provavelmente não serão contra Alec Baldwin.

O ator Alec Baldwin foi o autor do disparo fatal que matou acidentalmente a diretora de fotografia, Halyna Hutchins. A arma, que devia ter pólvora seca, estaria carregada com munições reais. AFP

O incidente originou um debate, incluindo uma petição, sobre os protocolos de segurança nas gravações de filmes e séries de televisão e a proibição de certos tipos de armas utilizadas como adereços nos sets de filmagens.

As gravações do filme 'Rust' foram entretanto suspensas por tempo indeterminado e há dúvidas de que Baldwin regresse para terminar o filme.

Segundo alguns meios de comunicação, o ator poderá mesmo retirar-se da representação, na sequência de uma situação que, ainda que acidental, o colocou como autor de um disparo fatal.

