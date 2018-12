Imprensa francesa indica que Chérif Chekatt foi morto no bairro de la Meinau, perto do bairro de Neudorf onde se perdera o rasto ao seu paradeiro.

Polícia abateu atirador de Estrasburgo

A polícia abateu esta noite Chérif Chekatt, o atirador que causou a morte a pelo menos quatro pessoas, ferindo ainda mais de uma dezena, no mercado de Natal em Estrasburgo, na noite da última terça-feira. As autoridades difundiram a informação também através da rede social Twitter.

De acordo com a imprensa francesa, depois de ter desencadeado esta tarde uma gigantesca operação de caça ao homem no bairro de Neudorf, onde se perdera o rasto do fugitivo, a polícia acabou por apanhá-lo e abatê-lo na rue de Lazaret, no bairro vizinho de la Meinau, em Estrasburgo, onde procurara refúgio.

Uma fonte policial revelou à Agência France-Presse que Chekatt "disparou contra os agentes da autoridade antes de ser atingido".

As autoridades solicitaram ainda que a população se mantivesse afastada do local onde decorre a operação.

#Strasbourg

Merci de ne pas gêner les opération techniques opérées par les forces de l'ordre.



Évitez scrupuleusement ce secteur peu importe votre mode de transport. pic.twitter.com/MarkCAEyce — Police Nationale 67 (@PoliceNat67) 13 de dezembro de 2018

O ministro francês do Interior, Christophe Castaner, pormenorizou a forma como se realizou a operação: "Às 21 horas, uma equipa da brigada especial que estava no terreno, composta por três elementos da polícia nacional, apercebeu-se de um indivíduo que circulava na via pública. Quando foi abordado, respondeu com disparos contra os agentes e estes neutralizaram-no. Sinto-me orgulhoso", concluiu.





