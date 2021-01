O Governo aceitou o pedido de demissão de Luís Felipe Tavares, ministro dos Negócios Estrangeiros e da Defesa, depois de a reportagem da SIC, ter revelado que o ministro nomeou o financiador do partido e empresário português César do Paço para o cargo de cônsul honorário na Florida, EUA.

PM de Cabo Vede diz que Governo e seu partido não têm ligação ao Chega

Henrique DE BURGO O Governo aceitou o pedido de demissão de Luís Felipe Tavares, ministro dos Negócios Estrangeiros e da Defesa, depois de a reportagem da SIC, ter revelado que o ministro nomeou o financiador do partido e empresário português César do Paço para o cargo de cônsul honorário na Florida, EUA.

O primeiro-ministro de Cabo Verde, Ulisses Correia e Silva, disse que nem o seu Governo nem o partido que o sustenta – Movimento para a Democracia (MpD) – têm alguma ligação com o partido Chega, de André Ventura.

Esta foi a primeira reação de Ulisses Correia e Silva, depois de confrontado pelos jornalistas sobre a demissão do ministro dos Negócios Estrangeiros e da Defesa, Luís Filipe Tavares.

De acordo com a agência de notícias Inforpress, o Governo aceitou esta terça-feira o pedido de demissão de Luís Felipe Tavares, depois de a reportagem “A Grande Ilusão”, da SIC, ter revelado que o ministro nomeou o financiador do partido Chega e empresário português César do Paço para o cargo de cônsul honorário de Cabo Verde na Florida, nos Estados Unidos.

Ulisses Correia e Silva disse respeitar o pedido de demissão, mas fez questão de deixar claro que o seu Governo e o seu partido MpD não têm qualquer ligação de afinidade, nem de simpatia com o Chega ou outros partidos da mesma linha ideológica.

O nome do sucessor de Luís Filipe Tavares vai ser apresentado ao Presidente da República e só depois será conhecido.

Entretanto, o empresário português César do Paço vai ser exonerado do cargo de cônsul de Cabo Verde na Florida, mas a sua mulher, Deanna Padovani Do Paço, deverá continuar como cônsul de Cabo Verde em New Jersey, cargo que ocupa desde o ano passado.



