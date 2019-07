O filho Placido Domingo Jr. e a mulher Sam eram membros da cientologia e a ex-nora decidiu agora revelar como era a vida na polémica igreja.

Placido Domingo pagou dois milhões para poder ver os netos

Dois dos filhos do famoso tenor espanhol deixaram-se seduzir pela cientologia, a polémica igreja onde Tom Cruise e John Travolta ocupam lugares de liderança, mas a vida sob as ordens desta religião tornou-se um inferno para Placido Domingo Jr. e mulher, que pediu ajuda ao pai para sair.

Este foi um problema familiar que Placido Domingo manteve em segredo durante anos, até há dias, quando a sua ex-nora, Sam Domingo,51 anos, decidiu contar o que ela e o Placido Domingo Jr., 53 anos, e três filhas, Paloma, de 22 anos, Victoria, de 20 e Daniela, de 17, passaram na cientologia, ao jornal britânico The Daily Mail.

Dias depois da entrevista a este jornal inglês, Placido Domingo, de 78 anos, colocou uma fotografia dele com a esposa, dois dos filhos, Placido Jr. (de camisa escura) e Alvaro, que ainda está na cientologia, suas mulheres e dois dos netos num restaurante, numa mensagem clara de união familiar. Ele que segundo a imprensa espanhola raramente coloca imagens de momentos pessoas nas redes sociais.

Sam Domingo foi a primeira a entrar para a igreja, em 1987, tinha 20 anos. Ao tornar-se membro foi convidada a deixar a Inglaterra e a integrar a organização em Los Angeles, onde foi trabalhar para o Centro das Celebridades, onde conviveu com atores e personalidades de Hollywood. Depois passou a supervisora dos cursos da igreja. Casou com outro membro, engravidou, mas os líderes da seita, como lhe chama “forcaram-na a abortar e a dizer ao seu marido que tinha engravidado de propósito”. O casamento não resistiu e separaram-se.

Sam Domingo decidiu continuar na cientologia e foi então que conheceu Placido Domingo Jr. que também se tinha tornado membro , no Centro das Celebridades. A relação deles foi igualmente mal recebida pelos líderes que obrigaram Sam a frequentar durante um ano “um centro de reabilitação da seita” destinado a quem “comete crimes contra a igreja”. Durante aquele ano foi obrigada a fazer trabalhos forçados no campo e a “estar afastada do Placi”, conta Sam ao The Daily Mail.

Ela conseguiu fugir do campo e o casal anunciou que ia deixar a igreja. Após duas semanas de interrogatório a Sam, que entretanto voltou, “devolveram-lhe o cartão da igreja” e os dois acabaram por se tornar membros respeitados. Sam conseguiu com os anos – esteve lá 22 anos - chegar ao nível máximo de funcionário da hierarquia e conviver com os líderes. As filhas do casal frequentavam as escolas da igreja e foram educadas segundo as regras da cientologia. Sam e o marido conviviam com Tom Cruise e suas irmãs, e filhos, com a família de John Travolta, com Jada e Will Smith e Kirstie Alley, entre outras celebridades que tinham sido convencidas por outras celebridades a tornar-se membros da igreja.

Igreja queria tenor mas ele nunca cedeu



Uma das regras da cientologia é o afastamento dos membros da igreja das pessoas que não acreditam na Cientologia, mesmo os familiares. Por isso, o tenor não conseguia ver as netas, nem os dois filhos e noras. A única forma de estar com eles foi Placido Domingo passar a financiar a vida dos dois filhos e família no seio da cientologia. Mesmo não concordando com esta religião, o tenor doou mais de dois milhões de euros (1,78 milhões euros) para os cofres da igreja. Sam conta que os líderes da cientologia, e o seu filho Alvaro Domingo, tentaram vezes sem conta evangelizar o tenor espanhol, mas não conseguiram nunca que ele se juntasse à "seita".



Sam e Placido Jr. foram-se afastando um do outro por causa da cientologia e acabaram por se separar. Com o tempo o filho mais novo do tenor espanhol começou a querer sair da igreja, pediu ajuda ao pai e Placido Domingo deixou de o financiar. O filho conseguiu sair, em 2009. Sam saiu depois e as filhas também.

Mas o filho Alvaro, de 50, mulher e filhos continuam a viver sob a alçada da cientologia, e excecionalmente podem dar-se com a família. Segundo Sam, o cunhado e os sobrinhos continuam a tentar seduzir o tenor para a igreja, sem sucesso. Também o filho mais velho do tenor, Jose, de 60 anos, nunca se interessou pela igreja. Nem a mulher de Placido Domingo, Marta Ornelas. O casal tem três filhos e oito netos.